Kicillof asumió en el PJ bonaerense y convocó a marchar por el Día del Trabajador

En su debut al frente del Partido Justicialista bonaerense , Axel Kicillof encabezó una reunión clave y lanzó una convocatoria política de alto impacto. El líder del PJ bonaerense llamó a movilizar el 30 de abril por el Día del Trabajador y apuntó directamente contra la gestión nacional.

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Durante su primera reunión como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Kicillof dejó definiciones contundentes. “Ni herencia ni riesgo kuka: este desastre es consecuencia de las políticas del Presidente”, afirmó en referencia a la situación económica.

El gobernador aseguró que la crisis actual es producto de las decisiones del Gobierno nacional y sostuvo que el PJ bonaerense debe salir a explicar esa postura en cada territorio.

En ese marco, Kicillof llamó a la militancia a movilizarse el próximo 30 de abril por el Día del Trabajador , en una clara señal de posicionamiento político frente al escenario nacional.

“Desde el partido y la militancia, nuestra tarea es explicar en todos los barrios que la única causa es la política económica del Gobierno”, remarcó.

Presencias y tensiones dentro del peronismo

El encuentro contó con la participación de distintos sectores del peronismo, incluida la presencia de Mayra Mendoza, pese a las tensiones previas con el gobernador.

Según trascendió, hubo un saludo cordial entre ambos dirigentes, luego de la polémica por la difusión de un chat interno con críticas hacia Kicillof.

En tanto, Máximo Kirchner no participó del encuentro debido a que no es congresal y se encontraba fuera de la provincia por actividades políticas.

Un nuevo rol y escenario político

El debut de Kicillof al frente del PJ bonaerense marca el inicio de una nueva etapa en el armado político del peronismo en la provincia.

Con un discurso crítico hacia la Nación y una convocatoria a la movilización, el gobernador busca consolidar liderazgo en un contexto de tensiones internas y fuerte debate económico.