Sin competencia, se oficializó la nueva conducción del Colegio de Psicólogos de San Juan

La Junta Electoral confirmó que hubo una sola lista presentada y será proclamada en la próxima asamblea ordinaria.

El Colegio de Psicólogos de San Juan definió a sus nuevas autoridades sin necesidad de competencia electoral. Según informó la Junta Electoral, se presentó una única lista —denominada “Amarilla: Renovación y Compromiso”— que cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento interno, por lo que fue oficializada y será proclamada formalmente en la próxima asamblea.

La resolución, fechada el 24 de abril de 2026, detalla que la lista fue validada en base a los artículos 54, 55 y 62 del reglamento institucional, que regulan la presentación y oficialización de candidaturas. En ese marco, la normativa también establece que, ante la existencia de una sola lista, corresponde su proclamación directa durante la asamblea ordinaria.

Para el Tribunal de Disciplina, la nómina oficializada quedó conformada por Nora Irene Yossa como titular, acompañada por Sandra Elizabeth Arias como primera suplente y Cinthia Gabriela Núñez como segunda suplente.

Desde la Junta Electoral —integrada por su presidenta Rosa Yanina Cassab, el secretario Ricardo Alberto Pizarro y el vocal Iván Zacarias Román Más— explicaron que el proceso se desarrolló conforme a lo previsto y destacaron que la lista será exhibida en la sede institucional hasta el día de la asamblea.