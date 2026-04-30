    • 30 de abril de 2026 - 17:18

    El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses: a cuánto cerró en San Juan

    Tras varios días de subas, el dólar blue retomó la baja en un contexto de fuerte oferta de divisas, compras del BCRA y expectativas de un sendero controlado.

    El dólar blue terminó la semana en baja en San Juan

    El dólar blue terminó la semana en baja en San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue cayó $20 (-1,4%) en la semana, lo cual significó su mayor retroceso desde la primera semana de febrero. De este modo, la cotización terminó a menos de $10 del oficial mayorista. En San Juan este tipo de cambio continuó en la misma sintonía y cerró en $1.340 para la compra y $1.440 para la venta.

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