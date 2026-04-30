El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue cayó $20 (-1,4%) en la semana, lo cual significó su mayor retroceso desde la primera semana de febrero. De este modo, la cotización terminó a menos de $10 del oficial mayorista. E n San Juan este tipo de cambio continuó en la misma sintonía y cerró en $1.340 para la compra y $1.440 para la venta.

El dólar oficial subió, pero acumula más de un mes por debajo de los $1.400

El dólar oficial cayó tras una racha de 4 subas al hilo, pero se mantuvo arriba de $1.400

Este jueves el informal cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Implicó una merma de $15 respecto del miércoles.

En la provincia, el dólar blue cerró en $1.340 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar blue hoy: a cuánto cerró en San Juan este jueves 30 de abril

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 30 de abril

Vale recordar que este viernes los mercados estarán cerrados por el Día Internacional del Trabajador.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 30 de abril

El dólar CCL cerró a $1.496,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de abril

El dólar MEP cerró a $1.445,11 y la brecha con el dólar oficial es de 3.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,04, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.324, según Binance.