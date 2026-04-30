Docentes: este jueves pagan el sueldo y unifican un ítem clave de Conectividad

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que los haberes de abril estarán disponibles mañana en los cajeros. Esta vez, el beneficio de "Nueva Conectividad" se depositará junto con el salario.

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El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan anunció el cronograma de pagos para el sector educativo provincial. Según informaron desde la cartera que conduce la gestión local, los docentes sanjuaninos tendrán acreditados los sueldos correspondientes al mes de abril este jueves 30.

La novedad de este mes radica en un cambio operativo en la liquidación de beneficios adicionales. Según detalló el comunicado oficial, el ítem denominado "Nueva Conectividad San Juan" —que históricamente se venía percibiendo de forma separada durante los primeros días de cada mes— se pagará de manera excepcional junto con el sueldo mensual.

Desde el Gobierno explicaron que esta decisión de unificar el cronograma de pagos busca brindar "una mayor claridad y orden" para que los trabajadores de la educación puedan disponer de la totalidad de sus haberes en una sola fecha, facilitando la organización de la economía familiar.