Docentes: este jueves pagan el sueldo y unifican un ítem clave de Conectividad

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan anunció el cronograma de pagos para el sector educativo provincial. Según informaron desde la cartera que conduce la gestión local, los docentes sanjuaninos tendrán acreditados los sueldos correspondientes al mes de abril este jueves 30.
La novedad de este mes radica en un cambio operativo en la liquidación de beneficios adicionales. Según detalló el comunicado oficial, el ítem denominado "Nueva Conectividad San Juan" —que históricamente se venía percibiendo de forma separada durante los primeros días de cada mes— se pagará de manera excepcional junto con el sueldo mensual.
Desde el Gobierno explicaron que esta decisión de unificar el cronograma de pagos busca brindar "una mayor claridad y orden" para que los trabajadores de la educación puedan disponer de la totalidad de sus haberes en una sola fecha, facilitando la organización de la economía familiar.
Con esta acreditación en tiempo y forma, la Provincia busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones salariales antes del inicio del nuevo mes, cumpliendo con los plazos previstos para el sector público docente.