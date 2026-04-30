El barril de petróleo alcanzó su precio más alto desde el 2022: supera los 122 dólares

A dos meses del conflicto bélico en Medio Oriente, el barril de petróleobrent se dispara el 5,77 % y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada llegó a subir con más fuerza y superó los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.

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Este jueves a la mañana, el brent subía ese 5,77 % y cotizaba a 124,84 dólares, según datos de mercado. Minutos antes, había llegado a superar el 6 % de subida y a tocar un máximo en los 126,10 dólares el barril.

Por su parte, el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, también subía a esta hora, aunque con menor intensidad que el brent. Avanzaba el 2,12 %, hasta los 109,15 dólares.

El brent se revaloriza por novena jornada consecutiva ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán , y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz , un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero , el precio del barril se ha revalorizado más del 70 % , y en lo que va de año, sube más del 103 %.

El brent se disparó después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

Según una exclusiva de Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que mantendrá el bloqueo de Ormuz hasta que Irán ceda a un acuerdo que contemple las preocupaciones nucleares de Washington.

Asimismo, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército".