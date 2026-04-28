¿Qué hacer si no quiero vincular mi celular con mi CURP?

La vinculación de telefonía en México con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ha traído varias dudas entre los mexicanos, sobre todo ante la expectativa de sí hay o no otra opción por si no se quiere hacer este proceso de identificación.

La vinculación de las líneas móviles con la CURP ya es una realidad en México, este fue impulsado como parte de una estrategia nacional contra la extorsión y hay una fecha límite para hacer el proceso.

A partir del 30 de junio de 2026 será obligatorio realizar dicha vinculación o identificación de cada una de las líneas de telefonía que tengas, si no lo realizas perderás todos los servicios que tu compañía o empresa te brinda.

“Si después de esa fecha no lo realizan, entonces su línea se va a suspender y solamente se va a utilizar para llamadas de emergencia o para recibir mensajes de alerta”, explicó.

De acuerdo con la normatividad vigente, no hay una alternativa legal para conservar una línea activa sin vincularla a una persona.

“No, para usar los servicios después del 30 de junio, forzosamente tiene que ser una línea que ya esté registrada. De no ser así, no va a tener servicio su línea”, afirmó Román. “No, para usar los servicios después del 30 de junio, forzosamente tiene que ser una línea que ya esté registrada. De no ser así, no va a tener servicio su línea”, afirmó Román.

Debes tener presente, entonces, que si no realizas la vinculación antes de ese día ya no podrás hacer llamadas, recibir mensajes o usar tus datos móviles para navegar en internet.

Lo único que podrás hacer son llamadas de emergencia, recibir mensajes de alerta y comunicarte con tu compañía de telefonía. “No va a haber ningún otro castigo ni ninguna otra sanción, únicamente no va a poder utilizar su línea telefónica”, enfatizó.

¿Qué datos te pedirán para hacer tu vinculación?

Es importante que sepas que no se solicitan datos biométricos ni documentos oficiales para este proceso. Lo único que necesitas es:

Nombre

CURP

“No es un registro de biométricos, ni de foto, ni de huellas digital, únicamente se asocia la línea a una persona con su nombre y su CURP”, explicó. Incluso la llamada prueba de vida donde te piden una fotografía y realizar algunos movimientos con la cabeza para verificar tu identidad como persona, no almacena información.

“No se guarda ni la credencial, ni la foto, ni el video. Eso solamente ocurre durante el proceso y se borra”.

Requisitos y documentos necesarios para hacer la vinculación

El trámite de vinculación varía según el perfil del usuario, según se explica en el decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF):

Ciudadanos mexicanos: deben utilizar su CURP.

Empresas: deben registrarse con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Extranjeros: podrán realizar el registro presentando su pasaporte vigente o una CURP temporal.

¿Quién podrá ver tu información?

Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait serán las responsables de almacenar esta base de datos. Es importante destacar que, según informes del Gobierno y por propia confirmación de Abán Román, las autoridades no tendrán acceso directo al padrón, sino que este funcionará como una herramienta de colaboración para autoridades de justicia en casos de investigaciones de delitos.

Esta iniciativa surge de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente el artículo 180, que busca garantizar que cada número telefónico esté plenamente identificado con su titular para evitar el anonimato en actos ilícitos.

“Esto es por la seguridad de todas y todos. Queremos acabar con delitos como la extorsión y con la impunidad”, concluyó Román.

La vinculación de telefonía será obligatoria, pero la autoridad insiste en que el objetivo es proteger a los usuarios y facilitar la investigación de delitos.