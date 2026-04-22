Tristeza: murió un actor de El Chavo del 8

El Chavo del 8 se quedó sin un querido actor secundario. El mexicano Ricardo de Pascual murió a los 85 años en la madrugada de este martes. La noticia fue comunicada por la Asociación Nacional de Actores de México en su cuenta de Instagram. Allí expresó: “La Asociación (...) lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

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La familia del actor no confirmó las causas de su fallecimiento, pero se sabía -por medio del propio artista- que sufría las complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) .

En diálogo con Matilde Obregón, el comediante apareció con un tanque de oxígeno y contó: “ Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño . De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio… después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”. También dijo que la enfermedad empeoró después del Covid.

Además, De Pascual sufría problemas en la columna vertebral, el corazón y los riñones. Todas complicaciones que no le impidieron retirarse.

“ Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario . No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”, afirmó en la ya mencionada nota. Su filosofía la confirmaba en sus propias redes, donde se mostraba particularmente activo a pesar de que publicó nada en Instagram desde el año pasado.

¿Quién era Ricardo De Pascual?

Ricardo de Pascual fue un actor y comediante mexicano nacido en Ciudad de México en 1940, con una trayectoria amplia en teatro, cine y televisión.

En el universo de Chespirito, su papel no fue el de uno de los protagonistas fijos de la vecindad, sino el de actor recurrente de personajes de apoyo. En El Chavo del 8 se le recuerda sobre todo por interpretar al señor Calvillo y también al señor Hurtado.

El Sr. Calvillo era el hombre que quería comprar o demoler la vecindad para levantar una construcción lujosa. Por eso se convierte en una especie de antagonista circunstancial dentro de la historia. También se interesó por Doña Clotilde, aunque ella lo rechazó.

Hurtado, por su parte, era un inquilino que en la historia resultaba ser ladrón. El personaje estuvo en del episodio Un ratero en la vecindad. Robaba objetos de varios vecinos y escondía parte de lo robado en el barril del Chavo, haciendo que sospecharan de él. Luego, al final, se arrepiente y devuelve las cosas.

Además de El Chavo del 8, De Pascual también participó en otras producciones ligadas a Roberto Gómez Bolaños, como El Chapulín Colorado y el programa Chespirito, siempre en papeles de reparto.