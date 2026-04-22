La obra "Viuda e hijas" llega a San Juan: cuándo se presentan, dónde actúan y el precio de las entradas

Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Iliana Calabró y Paula Morales (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) son los protagonistas.

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Una ex-cantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas.

“Viuda e hijas”, hasta que la herencia nos separe, la comedia más desopilante que te lleva a preguntar: ¿Quién tiene más poder? ¿El dinero o la familia?

“Viuda e hijas” comienzó en marzo una extensa gira nacional luego del éxito del año pasado en Calle Corrientes. Una comedia totalmente disparatada con un elenco de lujo sale a recorrer el país para llevar el humor a todos los rincones de Argentina. Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Iliana Calabró y Paula Morales (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) son los protagonistas de “VIUDA E HIJAS”, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz.

Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas. Podría ser la solución a una parte de sus vidas. El problema es que hay ciertas condiciones para poder recibirlo: hablar con sinceridad descarnada. Por si fuera poco, se menciona a un cuarto heredero, que nadie conoce: ¿quién es?. Todo es misterio y juego. ¿Qué decidirán frente a la posibilidad de asegurar su futuro económico? ¿Y la familia? ¿Dónde queda parada la familia, después del cimbronazo?

“Viuda e hijas” en San Juan: lo que tenés que saber Lugar: Cine Teatro Municipal

Fecha: 26 de abril

Hora: 20:30hs

Precios entradas: -Platea Baja - Filas 01 a 10: $50.000