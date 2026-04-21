    • 21 de abril de 2026 - 20:57

    Mirá cuáles fueron las tres películas más taquilleras de Hollywood en 2025

    Todas superaron -algunas con creces- la barrera de los mil millones de dólares y pertenecen a los estudios Disney.

    El conglomerado Disney encabezó la taquilla en 2025

    El conglomerado Disney encabezó la taquilla en 2025

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la reciente CinemaCon de 2026 en Las Vegas, The Walt Disney Studios dio a conocer cuáles fueron las películas más taquilleras de la factoría en 2025. Tres fueron los títulos que subieron al podio, pero no solo de la compañía: según informaron, los tres encabezaron la taquilla de Hollywood el año pasado.

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    Con este resultado, el conglomerado -que incluye a Disney Live Action, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios y Searchlight Pictures- volvió a colocarse en la cima.

    Disney ha sido el número uno en la taquilla mundial durante 9 de los últimos 10 años, recaudando cerca de 6.600 millones de dólares globalmente en 2025, más de 2.000 millones por encima de su competidor más cercano.

    Las películas de los más de mil millones

    Una de ellas fue ZOOTOPIA 2, que recaudó casi 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película animada de Hollywood más exitosa de todos los tiempos.

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    Por otro lado, AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, superó los 1.500 millones de dólares, llevando a la franquicia AVATAR a más de 6.700 millones a nivel global.

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    Finalmente, LILO Y STITCH, que fue un gran éxito de público y también superó la barrera de los mil millones.

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