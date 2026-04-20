Murió un reconocido actor de Hollywood

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Este fin de semana falleció Patrick Muldoon, estrella de los dramatizados Days of Our Lives (1992 - 1995) y Melrose Place (1994 - 1996), así como la película Starship Troopers: Las brigadas del espacio (1997). El actor y productor tenía 57 años de edad.

De acuerdo con un reporte de Deadline, el artista perdió la vida la mañana del domingo 19 de abril, luego de sufrir un infarto agudo de miocardio.

Nacido en San Pedro, California, el intérprete inició su carrera cuando aún cursaba la universidad. Fue invitado a una serie de capítulos en las comedias Who’s the boss?, protagonizada por Tony Danza, y en Salvado por la campana.