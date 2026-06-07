Hito comercial: una bodega de San Juan llegará con más de 70.000 litros de vino blanco a las góndolas de Estados Unidos

No es desconocido el reconocimiento que tiene el vino sanjuanino en todo el mundo debido a su calidad y las particularidades que lo hacen único. Tanto desde la órbita privada como la estatal todo el tiempo se están realizando acciones con el propósito de continuar posicionando el producto en el mercado extranjero, y parte de esas negociaciones se dieron con éxito para Antigua Bodega , que logró conquistar un nuevo cliente en Estados Unidos.

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Antigua Bodega forma parte de Bodegas y Viñedos Chirino. Hace una década atrás desde el espacio se tomó la decisión de incursionar en la venta de vino a granel para exportación y desde entonces se vienen realizando intensas gestiones para conquistar clientes nuevos, mantener los negocios y consolidarlos, siempre buscando llegar al extranjero con un producto de alta calidad. En ese contexto, Facundo Fernández, quien está en la empresa desde el 2017, compartió con DIARIO DE CUYO cómo se fue allanando el camino hasta lograr conquistar el mercado estadounidense.

Con una vasta experiencia que se refleja en el vinculo comercial que la empresa mantiene con clientes de Reino Unido desde hace 8 años, desde Antigua Bodega nunca dejaron de participar en eventos que les permitiera tomar contacto con nuevos clientes. Fue precisamente en la Exposición Mundial de Vinos a Granel WBWE 2025 que se realiza en Amsterdam donde la empresa y otros actores del sector participaron gracias al acompañamiento y promoción de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, para dar a conocer sus producciones.

“En el evento conocimos al cliente, con quien ya teníamos un contacto, pero no lo conocíamos. Mantuvimos una reunión, probó el vino y se cerró el negocio” , explicó Fernández.

Si bien la producción a granel de Antigua Bodega ya había desembarcado en suelo estadounidense, fue de la mano de un cliente de Inglaterra, por lo que haber podido cerrar un negocio con un nativo de Estados Unidos es un hito para la empresa, no solo porque se establece un nuevo contacto comercial que promete ser duradero en el tiempo, o al menos esas son las expectativas, sino por el tipo de varietal con el que se llegará a Norteamérica.

Exportación de más de 70.000 litros con un varietal en auge

El negocio se cerró para la exportación de Pinot Grigio, un varietal que forma parte de los vinos blancos. Fernández remarcó que desde hace un tiempo vienen observando una tendencia en crecimiento del consumo del blanco sobre los tintos, y pudieron ratificarlo tras cerrar el negocio con el cliente de Estados Unidos.

“Si hablamos de San Juan, se dan muy bien los blancos y tienen una característica única que permite posicionar a la provincia como proveedor de vino blanco de calidad, teniendo en cuenta que hay una tendencia a vinos más livianos, con menos alcohol y fáciles de tomar”, detalló Fernández.

Conforme a lo que establece el acuerdo comercial, ya embarcaron la primera partida de 24.000 litros de Pinot Grigio a granel y estiman que saldrán entre dos a tres partidas por la misma cantidad en lo que resta del año, estimando un despacho en cantidad que oscila entre los 72.000 y los 96.000 litros.

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Las expectativas de Antigua Bodega están puestas en lograr con el mismo cliente la exportación de otros varietales, incorporando más opciones y, por ende, una mayor presencia de vino sanjuanino en Estados Unidos.

En torno a la ubicación del producto sanjuanino, Fernández explicó que el cliente es de Long Island, Nueva York, pero conforme a lo que ha manifestado la intención es envasar el vino en latas para ubicarlo en el circuito de supermercados a nivel nacional, conquistando las góndolas estadounidenses con la bebida de origen sanjuanino.

Cabe recordar que Estados Unidos es el sexto destino en valor FOB de exportaciones para San Juan, con unos U$S42 millones por unas 23.000 toneladas durante el año pasado. En el caso de las exportaciones vitivinícolas, San Juan registra unos U$S17 millones FOB en 11.000 toneladas, más de U$S8 millones en pasas de uva por unas 5.000 toneladas y 93.000 toneladas de vinos fraccionados.

“Siempre estamos a la búsqueda de nuevos mercados. Estamos buscando mucho en Europa, donde hay interés por los vinos argentinos. Hemos exportado a China, pero ahora no lo estamos haciendo. No nos limitamos, siempre buscamos llegar a más clientes”, destacó Fernández.

Las oportunidades comerciales gestionadas por el Gobierno de San Juan procuran seguir posicionando a los distintos sectores de la matriz productiva local en mercados estratégicos.