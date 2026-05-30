    • 30 de mayo de 2026 - 09:02

    Arranca el sueño rumbo al Mundial 2026: la Selección argentina viaja este sábado rumbo a Estados Unidos

    Con la lista de 26 jugadores definida por Lionel Scaloni, arranca el periplo del plantel para prepararse de cara al debut en la Copa del Mundo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya tiene todo listo para comenzar su preparación de cara al Mundial 2026, que se iniciará el 11 de junio en Estados Unidos. Con la lista definitiva de 26 futbolistas confirmada, la delegación partirá este sábado rumbo a Kansas City, ciudad que funcionará como base de operaciones durante la competencia.

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    El cuerpo técnico, encabezado por Scaloni, viajará junto a parte del plantel y un grupo de futbolistas que acompañarán los entrenamientos y los amistosos previos al debut mundialista. Argentina se alojará en el Hotel Origin y utilizará las instalaciones del Sporting Kansas City como centro de entrenamiento.

    Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la elección de Kansas City respondió a cuestiones logísticas y de comodidad para la delegación. Además, se realizaron adecuaciones especiales en el hotel, incluyendo la instalación de un nuevo gimnasio y un espacio destinado al encuentro de los jugadores con sus familiares.

    La preparación oficial comenzará el 1 de junio y tendrá dos compromisos amistosos antes del estreno en la Copa del Mundo. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

    El debut mundialista llegará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Posteriormente, el conjunto albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio. Tras cada encuentro disputado en Dallas, el seleccionado regresará a Kansas City para continuar su concentración.

    En la previa del torneo, Scaloni destacó que, más allá de ser el vigente campeón del mundo, Argentina buscará mantener su identidad futbolística y su protagonismo dentro del campo de juego. Con Lionel Messi como principal referencia y la ilusión de conquistar una nueva estrella, el seleccionado nacional inicia un nuevo desafío mundialista con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.

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