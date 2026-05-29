    • 29 de mayo de 2026 - 10:44

    El detalle sanjuanino en el video de AFA con la lista de convocados para el Mundial

    La Selección Argentina incluyó un ícono sanjuanino en su video de presentación para el Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La presentación oficial de la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 no pasó desapercibida en San Juan.

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    Es que en medio del video que publicó la AFA para anunciar a los jugadores elegidos por Lionel Scaloni, apareció una imagen muy especial para los sanjuaninos: la de la Difunta Correa.

    El detalle fue rápidamente detectado por usuarios en redes sociales, que comenzaron a compartir capturas y comentarios destacando la presencia del ícono religioso sanjuanino en una de las publicaciones más vistas del día.

    En la pieza audiovisual difundida por la AFA, el entrenador campeón del mundo le entrega la lista a Marito, histórico utilero del seleccionado nacional, y le dice una frase cargada de sentimiento: “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”. La respuesta del utilero fue inmediata: “Yo me encargo”. A partir de allí, distintas personas a lo largo del país comienzan a pasarse la nómina hasta que finalmente se revelan los nombres elegidos para la Copa del Mundo.

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    La aparición de la Difunta dentro del clip generó orgullo entre muchos fanáticos locales, especialmente porque el santuario ubicado en Vallecito es uno de los símbolos más reconocidos de la provincia y un sitio profundamente ligado a la fe popular argentina.

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    La imagen de la Difunta Correa en el video de AFA.

    La imagen de la Difunta Correa en el video de AFA.

    La conexión entre la AFA y la Difunta Correa no es nueva. En distintas oportunidades, dirigentes y protagonistas vinculados a la Selección Argentina visitaron el santuario antes de competencias importantes. Incluso, en las últimas horas, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, volvió a pasar por el lugar antes del anuncio mundialista.

    La lista oficial de 26 de la Selección Argentina

    • Emiliano Martínez
    • Gerónimo Rulli
    • Juan Musso
    • Gonzalo Montiel
    • Nahuel Molina
    • Nicolás Otamendi
    • Cristian Romero
    • Leonardo Balerdi
    • Lisandro Martínez
    • Nicolás Tagliafico
    • Facundo Medina
    • Valentín Barco
    • Giovani Lo Celso
    • Nico Paz
    • Enzo Fernández
    • Leandro Paredes
    • Alexis Mac Allister
    • Rodrigo De Paul
    • Exequiel Palacios
    • Nicolás González
    • Giuliano Simeone
    • Thiago Almada
    • Lionel Messi
    • Julián Álvarez
    • Lautaro Martínez
    • José López

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