    • 19 de mayo de 2026 - 13:23

    River vs Belgrano, la gran final del Apertura: la AFA confirmó los árbitros

    La casa madre del fútbol argentino oficializó la terna para el choque que definirá al campeón del Torneo Apertura 2026.

    Yael Falcón Pérez, el árbitro del enfrentamiento entre River y Belgrano.

    Yael Falcón Pérez, el árbitro del enfrentamiento entre River y Belgrano.

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    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, será Yael Falcón Pérez.

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Falcón Pérez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro. Además, Leandro Rey Hilfer estará en el VAR y Salomé Di Iorio en el AVAR.

    River llega a este encuentro luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo.

    De esta manera, el "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera División, para afianzarse como el más ganador del fútbol argentino.

    La final del Torneo Apertura será este domingo a las 15:30. La final del Torneo Apertura será este domingo a las 15:30.

    Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors, equipo al que le igualó sobre la hora y finalmente se impuso en una infartante tanda de penales.

    Los comandados por Ricardo Zielinski, que tienen a Lucas Zelarayán como gran figura, quieren gritar campeón en la Primera División por primera vez en su historia.__IP__

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