Torneo Apertura: después del milagro, River Plate recibe a Gimnasia de La Plata

En el Monumental este miércoles y buscando semifinales del Torneo Apertura, el equipo de Coudet será local del Lobo platense a partir de las 21,30.

Desafío. River Plate será local de Gimnasia en el Monumental buscando las semifinales del Torneo Apertura.

River, que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Una nueva chance para los de Coudet que recuperaron el aliento tras el milagro que los clasificó ante San Lorenzo.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa en los octavos de final, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas constantemente.

El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero allí apareció la figura del joven arquero Santiago Beltrán para salvar a los de Núñez.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, consiguió el boleto a cuartos de final tras dar el golpe sobre la mesa al vencr 1-0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol del delantero Marcelo Torres.