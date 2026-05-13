    • 13 de mayo de 2026 - 06:49

    Torneo Apertura: después del milagro, River Plate recibe a Gimnasia de La Plata

    En el Monumental este miércoles y buscando semifinales del Torneo Apertura, el equipo de Coudet será local del Lobo platense a partir de las 21,30.

    Desafío. River Plate será local de Gimnasia en el Monumental buscando las semifinales del Torneo Apertura.

    Desafío. River Plate será local de Gimnasia en el Monumental buscando las semifinales del Torneo Apertura.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    River, que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Una nueva chance para los de Coudet que recuperaron el aliento tras el milagro que los clasificó ante San Lorenzo.

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    El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

    River llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa en los octavos de final, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas constantemente.

    El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero allí apareció la figura del joven arquero Santiago Beltrán para salvar a los de Núñez.

    Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, consiguió el boleto a cuartos de final tras dar el golpe sobre la mesa al vencr 1-0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol del delantero Marcelo Torres.

    Los hinchas del "Lobo" están más que ilusionados en este Torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron.

    PROBABLES FORMACIONES

    River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

    Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

    Estadio: Monumental

    Árbitro: Leandro Rey Hilfer

    VAR: Lucas Novelli

    Hora: 21:30.

    TV: TNT Sports y ESPN Premium

    ROSARIO-RACING EN ARROYITO

    Racing visitará este miércoles a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

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