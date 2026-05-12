La nueva tecnología que se implementará en el VAR a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura

Se reintroducirá un elemento tecnológico que ayudará al árbitro principal a partir de la actual instancia del campeonato.

La nueva cámara que tendrá el VAR en el Torneo Apertura.

Los cuartos de final del Torneo Apertura contarán con una novedad para los árbitros. A partir de esta instancia, el VAR tendrá a disposición una nueva toma de cámaras para definir si la pelota ingresó al arco o no en jugadas dudosas.

Se trata de la cámara de Goal Line, que está perfectamente alineada con el plano vertical de la línea de meta en los estadios que alberguen los encuentros de esta fase del campeonato en la Liga Profesional. Ocurrirá en los estadios de Belgrano, Argentinos, Rosario Central y River en los cuartos, según informó TyC Sports.

Las cámaras especiales capturan una mayor cantidad de cuadros por segundo (FPS). Esto permite que, al pausar la imagen, el balón no se vea borroso y se facilite la decisión a los árbitros en jugadas de milímetros.

Esta tecnología solo se aplica en instancias decisivas y se vio por primera vez en el fútbol argentino después de una polémica acción en un Superclásico disputado en Córdoba en 2024, cuando anularon un gol en contra de Cristian Lema.