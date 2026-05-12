    • 12 de mayo de 2026 - 19:29

    La nueva tecnología que se implementará en el VAR a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura

    Se reintroducirá un elemento tecnológico que ayudará al árbitro principal a partir de la actual instancia del campeonato.

    La nueva cámara que tendrá el VAR en el Torneo Apertura.&nbsp;
    La nueva cámara que tendrá el VAR en el Torneo Apertura. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los cuartos de final del Torneo Apertura contarán con una novedad para los árbitros. A partir de esta instancia, el VAR tendrá a disposición una nueva toma de cámaras para definir si la pelota ingresó al arco o no en jugadas dudosas.

    Leé además

    El Desafío Ruta 40 vuelve a San Juan. 

    Confirmado: San Juan será nuevamente epicentro del rally raid mundial con el Desafío Ruta 40

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Neymar mostró su mansión y sorprendió a todos. 

    Los detalles de la mansión de Neymar en Brasil: sala de juegos y museo de camisetas hasta una colección de motos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se trata de la cámara de Goal Line, que está perfectamente alineada con el plano vertical de la línea de meta en los estadios que alberguen los encuentros de esta fase del campeonato en la Liga Profesional. Ocurrirá en los estadios de Belgrano, Argentinos, Rosario Central y River en los cuartos, según informó TyC Sports.

    Las cámaras especiales capturan una mayor cantidad de cuadros por segundo (FPS). Esto permite que, al pausar la imagen, el balón no se vea borroso y se facilite la decisión a los árbitros en jugadas de milímetros.

    Esta tecnología solo se aplica en instancias decisivas y se vio por primera vez en el fútbol argentino después de una polémica acción en un Superclásico disputado en Córdoba en 2024, cuando anularon un gol en contra de Cristian Lema.

    Otra de las razones por las cuales no se implementa la Goal Line por fuera de playoffs pasan por la logística y la economía. El despliegue técnico en todos los estadios del fútbol argentino simultáneamente es sumamente costoso. Por ello, la Liga Profesional y la AFA optan por contratar este servicio adicional para los partidos que se juegan en estadios neutrales o en etapas definitorias, donde el margen de error debe ser cero.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La muerte del basquetbolista Brandon Clarke causó conmoción en la NBA.

    Conmoción en la NBA por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años: "Estamos devastados"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El fútbol local está que arde y formará parte de la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

    El Apertura de fútbol local programó la penúltima fecha: ya hay cuatro equipos clasificados y mucho en juego

    Bronce. Los atletas de San Juan cosecharon medallas en Entre Ríos en el Nacional U20.

    Medallas nacionales para los atletas sanjuaninos en Concepción del Uruguay

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Caída. Urquiza no pudo con Unión en Oncativo, Córdoba. Este miércoles juega ante Banda Norte por la Liga Federal.

    Urquiza de San Juan no pudo doblegar a Unión de Oncativo en la Liga Federal

    Por Redacción Diario de Cuyo