El Apertura de fútbol local programó la penúltima fecha: ya hay cuatro equipos clasificados y mucho en juego

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Apertura , una jornada decisiva en la lucha por la clasificación a los playoffs que significará la penúltima del cierre de la fase regular. La fecha tendrá el grueso de la actividad el sábado, continuará el domingo y cerrará el martes 19.

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Con la victoria de San Lorenzo de Ullum sobre Trinidad por 2 a 0 en condición de visitante el lunes por la noche que sirvió para cerrar la fecha 15, el conjunto ullunero aseguró su lugar en la próxima instancia y se sumó al grupo de equipos ya clasificados.

Hasta el momento, Desamparados lidera el campeonato con 35 puntos, aunque todavía no logró asegurarse el primer puesto. Más atrás aparecen Colón Junior, Minero y San Lorenzo, todos con 29 unidades y ya clasificados. Unión suma 28, mientras que Atlético Alianza y 9 de Julio tienen 26 puntos.

Por ahora, Peñarol ocupa el último lugar dentro de la zona de clasificación con 22 unidades, aunque López Peláez, Atenas y Marquesado mantienen chances y buscarán aprovechar los seis puntos que quedan en juego para meterse entre los ocho mejores.

La jornada comenzará este sábado desde las 16.30 con varios encuentros atractivos. Uno de los partidos destacados será el duelo entre Marquesado y López Peláez, dos equipos que pelean directamente por ingresar a los playoffs. Además, se jugará el clásico de Zonda entre Juventud Zondina y Sarmiento.

En otro de los encuentros, 9 de Julio será local ante Villa Ibáñez, mientras que Atlético Alianza recibirá en Santa Lucía a Sportivo Rivadavia.

Por su parte, San Lorenzo de Ullum enfrentará a Minero en un choque entre dos equipos ya clasificados que buscarán sumar para terminar lo más arriba posible en la tabla.

El domingo continuará la fecha con el cruce entre Atenas y Trinidad en La Rinconada. Además, Unión intentará recuperarse tras la derrota sufrida ante Villa Ibáñez cuando reciba a Carpintería.

Teniendo en cuenta que el sábado en Trinidad, Colón Junior y Desamparados definirán el clasificado al Regional Amateur en la denominada "Finalísima", la fecha 16 del fútbol local se completará el martes con dos encuentros de gran atractivo: Colón Junior será local ante Defensores de Argentinos y Peñarol enfrentará al líder Desamparados.