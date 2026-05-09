Boca se quedó afuera del Apertura y Huracán se convirtió en sorpresa

La noche del sábado regaló el primer gran partido de los octavos de final del T orneo Apertura . En La Bombonera, Huracán se impuso por 3-2 ante Boca en tiempo extra en un encuentro que tuvo de todo. Un partido de locos, con expulsiones, tiempo extra y penales.

Boca perdió en La Bombonera 3-2 ante Huracán y quedó fuera de la Liga Profesional de Fútbol

En el arranque, Leonardo Gil aprovechó un error en salida y abrió el marcador. Cuando parecía que el Globo se lo llevaba en los noventa, un gol de rebote de Milton Giménez le dio el empate al Xeneize y fueron al alargue. El delantero Milton Giménez marcó el 1-1 para Boca ante Huracán, a los 42 minutos del complemento.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Leandro Paredes, la pelota cayó en el medio del área chica donde el arquero Hernán Galíndez despejó con los puños pero con la mala suerte que la pelota rebotó en la espalda del delantero ex Banfield y entró. Luego de anularlo por una supuesta mano y recibir el llamado de sus compañeros del VAR, el árbitro Pablo Echavarría tomó la decisión de validar el gol de Boca.

Allí volvió a pegar de entrada el equipo de Diego Martínez: Lautaro Di Lollo cometió dos penales en un puñado de minutos, primero por una infracción sobre Juan Bisanz y luego por una mano, ambos fueron convertidos por Óscar Romero y la visita sacó una ventaja importante.

Sin embargo, en una jugada insólita, Eric Ramírez fue expulsado por un patadón y Fabio Pereyra por protestar, por lo que debió aguantar los últimos 15 minutos con dos menos. Ángel Romero logró descontar pero el conjunto de Parque Patricios logró la clasificación a cuartos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura, a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.