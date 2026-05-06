Alivio para Boca: Leandro Brey no se lesionó y tiene chances de atajar contra Huracán

La caída de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores encendió las alarmas por la situación de Leandro Brey, quien se adueñó del arco tras la grave lesión de Agustín Marchesín el pasado 14 de abril.

Los mejores memes y reacciones de la derrota de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores

Cómo quedó Boca en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a Octavos de la Libertadores

El arquero xeneize protagonizó una de las escenas más preocupantes del partido: tras atajar una pelota y chocar con un rival, quedó tendido en el césped y, debió salir reemplazado por Javier García, que no sumaba minutos desde 2024.

Sin embargo, con el correr de las horas llegaron buenas noticias. Según informó el periodista Leandro Aguilera, Brey se realizó estudios médicos que descartaron una lesión de gravedad: solo presenta un fuerte golpe en la zona del pubis.

Ahora, su evolución será clave. Si la inflamación baja y no siente molestias, el arquero estará disponible para el partido del sábado ante Huracán por el Torneo Apertura.

El arquero xeneize protagonizó un duro choque con un rival y quedó tendido sobre el césped. Dolorido y casi entre lágrimas, no pudo continuar y debió ser reemplazado por García.

La acción ocurrió a los 22 minutos del partido cuando Brey impactó con Byron Castillo. Tras ser atendido por el cuerpo médico, el propio arquero pidió el cambio y el entrenador Claudio Úbeda dispuso su reemplazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2051822588704243833&partner=&hide_thread=false ¡ALARMA EN BOCA! Brey tuvo que ser reemplazado por Javi García luego de este fuerte golpe en el duelo ante Barcelona.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QH9pn7qTFL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 6, 2026

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota ante Barcelona por la Libertadores

El próximo encuentro de Boca será ante Huracán por el Torneo Apertura. El partido se jugará el sábado desde las 19:00 en la Bombonera, en el marco de los octavos de final, y el ganador enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.