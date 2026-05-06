    • 6 de mayo de 2026 - 14:07

    Alivio para Boca: Leandro Brey no se lesionó y tiene chances de atajar contra Huracán

    El arquero del Xeneize protagonizó una de las escenas más preocupantes del partido por la Copa Libertadores en Ecuador.

    Leandro Brey.

    Leandro Brey.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La caída de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores encendió las alarmas por la situación de Leandro Brey, quien se adueñó del arco tras la grave lesión de Agustín Marchesín el pasado 14 de abril.

    Leé además

    como quedo boca en el grupo d tras la derrota en ecuador y que necesita para clasificar a octavos de la libertadores

    Cómo quedó Boca en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a Octavos de la Libertadores
    los mejores memes y reacciones de la derrota de boca ante barcelona por la copa libertadores

    Los mejores memes y reacciones de la derrota de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores

    El arquero xeneize protagonizó una de las escenas más preocupantes del partido: tras atajar una pelota y chocar con un rival, quedó tendido en el césped y, debió salir reemplazado por Javier García, que no sumaba minutos desde 2024.

    Sin embargo, con el correr de las horas llegaron buenas noticias. Según informó el periodista Leandro Aguilera, Brey se realizó estudios médicos que descartaron una lesión de gravedad: solo presenta un fuerte golpe en la zona del pubis.

    Ahora, su evolución será clave. Si la inflamación baja y no siente molestias, el arquero estará disponible para el partido del sábado ante Huracán por el Torneo Apertura.

    Así fue el duro golpe que dejó afuera a Leandro Brey ante Barcelona de Ecuador

    El arquero xeneize protagonizó un duro choque con un rival y quedó tendido sobre el césped. Dolorido y casi entre lágrimas, no pudo continuar y debió ser reemplazado por García.

    La acción ocurrió a los 22 minutos del partido cuando Brey impactó con Byron Castillo. Tras ser atendido por el cuerpo médico, el propio arquero pidió el cambio y el entrenador Claudio Úbeda dispuso su reemplazo.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2051822588704243833&partner=&hide_thread=false

    Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota ante Barcelona por la Libertadores

    El próximo encuentro de Boca será ante Huracán por el Torneo Apertura. El partido se jugará el sábado desde las 19:00 en la Bombonera, en el marco de los octavos de final, y el ganador enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Boca pagó caro su falta de eficacia y perdió en Ecuador.

    Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador y complicó su camino en la Copa Libertadores

    boca vs barcelona de ecuador por la copa libertadores: formaciones, hora y tv

    Boca vs Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

    Boca visitará a Barcelona de Guayaquil en medio de un toque de queda en esa ciudad ecuatoriana. 

    Alerta en Boca: cómo influye el toque de queda en Ecuador en medio del partido ante Barcelona de Guayaquil

    Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino.

    Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y los cruces