Básquet sanjuanino: Programación para la quinta fecha del Apertura

Básquet local desde este jueves y hasta el domingo donde se disputarán encuentros en diferentes categorías de la Federación Sanjuanina.

Quinta fecha. El Apertura del básquet local tendrá actividad hasta el próximo domingo.

El Torneo Apertura de básquet sanjuanino, denominado Eric Sánchez, disputa su quinta fecha entre el 6 y 10 de mayo, con diferentes partidos en diversas categorías del deporte de la naranja, tanto Nivel 1 como Nivel 2 del Masculino, y Primera del Femenino.

El jueves 7 de mayo en Nivel 1 habrá doble propuesta, con Minero vs UVT en La Superiora y Ausonia vs Inca Huasi, en cancha de Ausonia, ambos desde las 22:00. El viernes 8 de mayo, en el mismo horario, jugarán Sporting Estrella vs Universidad, en cancha de Estrella, y Lanteri vs Banco Hispano en Lanteri.

La programación de esta categoría tenía previsto el encuentro entre Jáchal y Urquiza para este miércoles 6 de mayo, pero el juego fue postergado hasta nuevo aviso.

RESTO DEL APERTURA El resto de la fecha se realizará con normalidad, donde el jueves 7 de mayo en el Nivel 2 jugarán Isca Yacu vs Macabi-El Ceibo Blanco, a partir de las 22:00. Continuará el 8 de mayo con Isca Yacu A vs Del Bono, y el 9 de mayo con Sporting Estrella vs Girona, todos a las 22:00. El cierre será el 10 de mayo, con dos partidos desde las 20:00, La Gloria vs Macabi-El Ceibo Azul en Lanteri y Minero vs Urquiza, en cancha de Minero.