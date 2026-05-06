Básquet sanjuanino: Programación para la quinta fecha del Apertura

El Torneo Apertura de básquet sanjuanino, denominado Eric Sánchez, disputa su quinta fecha entre el 6 y 10 de mayo, con diferentes partidos en diversas categorías del deporte de la naranja, tanto Nivel 1 como Nivel 2 del Masculino, y Primera del Femenino.
El jueves 7 de mayo en Nivel 1 habrá doble propuesta, con Minero vs UVT en La Superiora y Ausonia vs Inca Huasi, en cancha de Ausonia, ambos desde las 22:00. El viernes 8 de mayo, en el mismo horario, jugarán Sporting Estrella vs Universidad, en cancha de Estrella, y Lanteri vs Banco Hispano en Lanteri.
La programación de esta categoría tenía previsto el encuentro entre Jáchal y Urquiza para este miércoles 6 de mayo, pero el juego fue postergado hasta nuevo aviso.
RESTO DEL APERTURA
El resto de la fecha se realizará con normalidad, donde el jueves 7 de mayo en el Nivel 2 jugarán Isca Yacu vs Macabi-El Ceibo Blanco, a partir de las 22:00. Continuará el 8 de mayo con Isca Yacu A vs Del Bono, y el 9 de mayo con Sporting Estrella vs Girona, todos a las 22:00. El cierre será el 10 de mayo, con dos partidos desde las 20:00, La Gloria vs Macabi-El Ceibo Azul en Lanteri y Minero vs Urquiza, en cancha de Minero.
En Primera Femenino, la quinta jornada tendrá actividad el 8 de mayo a las 21:45, con Universidad vs Sanjuanino Junior. Finalmente, el 10 de mayo se disputarán dos encuentros a las 20:00, Del Bono vs UVT y Ausonia vs Lanteri.