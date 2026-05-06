Hispano hizo realidad el sueño del piso especial para sus deportes cubiertos

Los sueños tardan. Tienen sus tiempos pero no resisten a la indiferencia. Solo con ese empuje de su soñadores, se concretan y para el Club Hispano fue el momento de hacerlo realidad. Con las propias manos de sus deportistas, el club concretó la instalación de la superificie plástica especial para la práctica del vóleibol, especialmente.

Jorge Hogalde fue uno de los coordinadores de esta obra tan querida por toda la familia junto al profesor Roberto Alós, encargado del vóleibol de Hispano. Lo más saliente, lo más especial fue que los propios jugadores de todas las categorías junto a sus entrenadores y las familias Hispanas se encargaron de encastrar las piezas del piso modular en un momento inolvidable para todos.

Hogalde entregó las principales características del flamante piso plástico encastrable, el Piso Modular Sonder. Casi 1000 metros cuadrados fueron instalados en un trabajo de 10 horas. Cada baldosa modular es de 25 x 25 x 1,1 CM, en material de polipropileno técnico de alto impacto y un peso por unidad: 200 gr (liso).

El sistema de instalación es sencillo. Es por encastre por ángulo (sin presión), sin herramientas ni adhesivos. Primero se colocó una superficie antideslizante, antibacterial y antiestática. Apto para pintura con esmalte sintético (en el caso de Hispano las líneas las hicieron con contact de enmascarar), con tonalidad mate (ideal para televisación).

Lo más particular es que se trata de un producto reciclable y libre de contaminantes.

TODOS JUNTOS

La colocación fue realizada por la comunidad de la disciplina del vóleibol en su totalidad, en un espacio total de 942 m., previa colocación de una membrana antideslizante entre el piso base y las baldosas encastrables. Tiene fuerte resistencia a impactos, vibración y rodadura. Con resistencia química: agua, aceites, ácidos, soluciones acuosas.

La nueva carpeta puede ser utilizada para la práctica de las siguientes disciplinas: VOLEIBOL, BÁSQUET, FUTSAL y GIMNASIA. Cómo también en lugares recreativos: salones, peloteros y jardines de infantes. Tiene una garantía de 10 años, bajo condiciones de uso recomendado por el fabricante. El fabricante es Sonder -Valor Argentino, con sede en Rosario.

Se concretó así un momento soñado por toda la familia de Hispano. La Copa Pablo Batista fue muestra reciente del enorme prestigio que tiene como formador en el vóleibol y ahora, con un piso ideal, con las mejores condiciones para seguir creciendo, todos apuntan a dar el gran salto de calidad.

Una obra marcada por el sentido de pertenencia de todos en Hispano. Dirigentes como Jorge Hogalde, el profe Alós, los jugadores, los entrenadores, los empleados del club y en especial, todas las familias, comprobaron y enseñaron a todos que los sueños se concretan, tarde o temprano, pero nunca hay que dejar de soñarlos.