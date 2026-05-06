Fecha 7 en Adepu: todos los resultados de una competencia que no da respiro

La séptima fecha del torneo masculino de Adepu volvió a desplegar una jornada intensa en todas las categorías, con triunfos contundentes, partidos ajustados y equipos que siguen afirmando su protagonismo.

Adepu y su motor invisible: el trabajo silencioso de quienes sostienen cada jornada en la liga

En Maxi Senior , Enólogos F.C se impuso 2-0 ante Retro y Once Panzas goleó 4-0 a Contadores. El duelo entre Abogados e Ingenieros quedó postergado.

En la categoría Senior , Contadores B consiguió una sólida victoria 3-0 frente a Gloriosa Alianza, mientras que Once Panzas venció 3-0 a Contadores C. Médicos derrotó 2-1 a Academia de Profes y Matasanos For Ever igualó 1-1 con Profesores. Los encuentros entre Enólogos F.C y Pater Famili, y entre Abogados C y Administradores F.C fueron postergados.

En Veteranos A, Revuelto F.C superó 3-0 a Contadores y Constructores F.C venció 2-1 a Administradores F.C. También ganó Once Panzas, que derrotó 1-0 a C-Lesión Universitarios, mientras que Médicos.com se impuso 3-1 ante Colfa F.C. El partido entre Abogados Rufrano y Empresarios F.C no se disputó.

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Por el lado de Veteranos B, Abogados C venció 1-0 a Matasanos, A.A. Agrimensura goleó 4-1 a Agrimensura F.C y La Gloria Sanjuanina superó 2-0 a Contadores C. Otro Equipo le ganó 1-0 a All Boys, Bioquímicos se impuso 3-2 frente a Tigres, Borussia C.A derrotó 2-1 a Defensa F.C y Branca F.C venció 2-0 a Titanes. Quedó libre Academia Merengue.

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En Juniors A, Once Panzas goleó 5-1 a Los Andes, mientras que Ramones venció 3-1 a Bogas F.C. También ganaron Champagnat (2-1 a Calise), A.A. Agrimensura (3-0 a Fundamentalistas F.C), La Gloria Sanjuanina (2-0 a Abogados Rufrano), Club de Amigos (4-0 a Marianito F.C) y Drink Team (5-3 a C-Lesión Universitarios).

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En Juniors B, Borussia C.A superó 3-2 a Tercer Tiempo y Médicos.com venció 3-1 a Matasanos. Revuelto Gramajo dio la nota al ganarle 4-1 a Enólogos F.C, mientras que Carlos Salvador derrotó 2-0 a Biblioteca Popular. Administradores F.C goleó 6-0 a Academia Merengue y Reggina F.C se impuso 2-0 ante Inter-Nados. También hubo empate 1-1 entre Once Calvas y Banco San Juan, triunfo de Ingenieros 3-0 sobre Colfa F.C y goleada de Simplemente Fútbol 7-1 frente a La Boero. El encuentro entre Contadores C y Los Profes fue suspendido.

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En la máxima categoría, Libres A, Once Calvas venció 4-1 a La Espesa y Abogados Rufrano superó 3-0 a Atlético Hispano. La Franja ganó 1-0 frente a Otro Equipo, mientras que La Gloria Sanjuanina igualó 1-1 con C-Lesión Universitarios. Bianconeri goleó 4-0 a Pumas F.C, Club de Amigos derrotó 4-2 a Calise y Jockers venció 2-0 a Champagnat.

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Por último, en Libres B, Agrimensura F.C se impuso 2-1 ante All Boys, La Granjah igualó 1-1 con Abogados B y Reggina F.C venció 3-1 a Simplemente Fútbol. Empresarios F.C derrotó 2-1 a Abogados Foro, La Boero superó 2-0 a Biblioteca Popular y Versus venció 3-1 a Borussia C.A. Quedó libre Gloria Recargada.

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Con otra fecha completa, el torneo sigue avanzando con gran paridad y protagonismo repartido en todas las categorías, manteniendo el nivel competitivo que caracteriza a Adepu cada fin de semana.