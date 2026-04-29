    • 29 de abril de 2026 - 11:57

    El Once y Aston Birra mandan con puntaje perfecto en el femenino de Adepu

    La quinta fecha del torneo femenino de Adepu dejó duelos clave entre candidatos y confirmó a dos líderes firmes en cada zona.

    El Once venció a Calise.

    El Once venció a Calise.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La quinta fecha del torneo femenino de Adepu volvió a confirmar tendencias y empezó a marcar diferencias claras en ambas zonas. El Once y Aston Birra se consolidan como los grandes dominadores del certamen: ganaron sus cinco partidos y lideran con puntaje ideal, mostrando solidez, contundencia y regularidad.

    Leé además

    MAXI SENIOR - ABOGADOS VS CONTADORES.

    Adepu no se detiene: los resultados de una fecha 6 cargada de emociones en todas las categorías masculinas
    Entre humo y brasas, Agustín Arce coordina hasta seis parrillas al mismo tiempo en el “Bosquecito” de Adepu.  

    El rey de la parrilla en Adepu

    En la Zona A, El Once dio un golpe fuerte al vencer 3-1 a Calise en el duelo entre líderes. Con esa victoria no solo se mantiene invicto, sino que quedó como único puntero con 15 unidades. Detrás aparecen justamente Calise y Jockers, ambos con 12 puntos. Este último protagonizó otra goleada al imponerse 7-2 sobre De Primera F.C, ratificando su poder ofensivo. En el resto de la jornada, Atunelas superó 4-0 a La Espesa y Argentino logró su primera victoria al derrotar 3-2 a Los Andes.

    image

    En la Zona B, Aston Birra sigue intratable. Esta vez venció 4-1 a Ilegales y continúa con una campaña perfecta: cinco jugados, cinco ganados. Ilegales, pese a la derrota, se mantiene como escolta con 10 puntos. San Pablo también se prende en la pelea tras un sólido triunfo 4-1 ante Cuyo F.C, alcanzando las 9 unidades. Además, Contadoras sumó tres puntos importantes al imponerse 4-0 frente a Borussia C.A, mientras que el encuentro entre Escuelita F.C y Tercer Tiempo fue suspendido.

    image

    Con cinco fechas disputadas, el torneo empieza a perfilar a sus candidatos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Por ahora, El Once y Aston Birra marcan el ritmo y obligan al resto a no perder terreno en una competencia que sigue creciendo en nivel y paridad.

    Las fotos

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    LIBRES B - GLORIA RECARGADA VS VERSUS.

    La Gloria y Club de Amigos se afianzan en Libres A: los resultados de todas las categorías de Adepu

    torneo femenino de adepu: calise y el once mandan en la zona a, aston birra lidera en la b

    Torneo femenino de Adepu: Calise y El Once mandan en la Zona A, Aston Birra lidera en la B

    La iniciativa busca brindar mayor prevención y orden en un predio que cada fin de semana reúne a cientos de jugadores y familias.

    Adepu suma tecnología y prevención: firmó un convenio clave para reforzar la seguridad en todo el predio

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez se alzó con la gloria en México. 

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez brilló en México y se quedó con el Gran Premio CSI 2*

    Por Redacción Diario de Cuyo