El Once y Aston Birra mandan con puntaje perfecto en el femenino de Adepu

La quinta fecha del torneo femenino de Adepu dejó duelos clave entre candidatos y confirmó a dos líderes firmes en cada zona.

La quinta fecha del torneo femenino de Adepu volvió a confirmar tendencias y empezó a marcar diferencias claras en ambas zonas. El Once y Aston Birra se consolidan como los grandes dominadores del certamen: ganaron sus cinco partidos y lideran con puntaje ideal, mostrando solidez, contundencia y regularidad.

En la Zona A, El Once dio un golpe fuerte al vencer 3-1 a Calise en el duelo entre líderes. Con esa victoria no solo se mantiene invicto, sino que quedó como único puntero con 15 unidades. Detrás aparecen justamente Calise y Jockers, ambos con 12 puntos. Este último protagonizó otra goleada al imponerse 7-2 sobre De Primera F.C, ratificando su poder ofensivo. En el resto de la jornada, Atunelas superó 4-0 a La Espesa y Argentino logró su primera victoria al derrotar 3-2 a Los Andes.

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En la Zona B, Aston Birra sigue intratable. Esta vez venció 4-1 a Ilegales y continúa con una campaña perfecta: cinco jugados, cinco ganados. Ilegales, pese a la derrota, se mantiene como escolta con 10 puntos. San Pablo también se prende en la pelea tras un sólido triunfo 4-1 ante Cuyo F.C, alcanzando las 9 unidades. Además, Contadoras sumó tres puntos importantes al imponerse 4-0 frente a Borussia C.A, mientras que el encuentro entre Escuelita F.C y Tercer Tiempo fue suspendido.