Torneo femenino de Adepu: Calise y El Once mandan en la Zona A, Aston Birra lidera en la B

La cuarta fecha del torneo femenino de Adepu terminó de perfilar a los principales animadores del campeonato, con liderazgos firmes en ambas zonas y rendimientos que empiezan a marcar diferencias.

Adepu suma tecnología y prevención: firmó un convenio clave para reforzar la seguridad en todo el predio

La Gloria y Club de Amigos se afianzan en Libres A: los resultados de todas las categorías de Adepu

En la Zona A , hay dos equipos que pisan fuerte y comparten la cima: Calise y El Once , ambos con puntaje perfecto tras cuatro presentaciones. Calise volvió a mostrar su poderío con una goleada 5-0 sobre Los Andes, alcanzando los 21 goles a favor y apenas 2 en contra, números que hablan de un equipo sólido en todas sus líneas. Por su parte, El Once mantuvo su invicto con una victoria ajustada pero valiosa por 2-1 ante Argentino.

Un escalón más abajo aparece Jockers Fusión , que sigue siendo protagonista pese a su derrota en la fecha anterior. Esta vez se recuperó con un trabajado 1-0 frente a Atunelas. También se sostiene en la pelea De Primera F.C , que goleó 6-1 a La Espesa y quedó con 9 puntos, consolidándose como uno de los animadores del grupo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

En la Zona B, el dominio es claro y tiene nombre propio: Aston Birra, que ganó los cuatro partidos disputados y lidera con puntaje ideal. En esta fecha no dejó dudas y aplastó 9-0 a Tercer Tiempo, ratificando su gran momento ofensivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

El escolta es Ilegales, que también mantiene un rendimiento sólido y se ubica con 10 puntos tras vencer 3-1 a Escuelita. Más atrás aparece Cuyo F.C, que logró una victoria clave por 7-3 ante Contadoras, mientras que San Pablo protagonizó la goleada de la jornada con un contundente 13-1 frente a Borussia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Profesionales (@adepu.oficial)

Con cuatro fechas disputadas, el torneo empieza a tomar forma: hay equipos que se afirman como candidatos, otros que buscan consolidarse y algunos que todavía intentan encontrar regularidad. Lo cierto es que el nivel sigue en alza y la competencia, cada vez más exigente, promete una lucha abierta en ambas zonas.