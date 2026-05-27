Femenino de Adepu: Aston Birra, Calise y San Pablo lideran la Copa Oro

La Copa Oro del fútbol femenino de Adepu comenzó a tomar temperatura y Aston Birra ratificó su condición de gran candidato. El conjunto caucetero volvió a ganar, esta vez por 5-1 frente a De Primera F.C, y se mantiene con puntaje ideal tras las dos primeras fechas de la fase campeonato. También siguen firmes Calise y San Pablo , que sumaron nuevas victorias y comparten la cima.

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Aston Birra, que ya había terminado primero en la fase inicial, volvió a mostrar toda su potencia ofensiva y alcanzó los 16 goles convertidos en apenas dos partidos de Copa Oro. Además, Calise goleó 8-0 a Tercer Tiempo y San Pablo dio uno de los golpes de la jornada al derrotar 3-2 a Jockers en un partidazo.

Otro equipo que festejó fue Atunelas, que superó con contundencia por 6-1 a Ilegales y sumó sus primeros tres puntos en esta nueva etapa del campeonato.

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Con estos resultados, Aston Birra, Calise y San Pablo lideran la Copa Oro con 6 unidades, mientras que Jockers y Atunelas aparecen como escoltas con 3. Más atrás quedaron De Primera F.C, Ilegales y Tercer Tiempo, todavía sin puntos.

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En la Copa Plata también hubo goleadas y equipos que comenzaron a perfilarse como candidatos. Cuyo F.C volvió a demostrar toda su contundencia y aplastó 8-2 a La Espesa para quedar en lo más alto junto a El Once y Escuelita F.C, todos con puntaje perfecto.

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El Once logró un ajustado triunfo por 1-0 frente a Los Andes, mientras que Escuelita F.C derrotó 6-2 a Borussia C.A en otro duelo cargado de goles. Además, Contadoras y Argentino igualaron 0-0 en el único empate de la fecha.

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Con dos jornadas disputadas, la Copa Plata tiene tres líderes: Cuyo F.C, El Once y Escuelita F.C, todos con 6 puntos. Más atrás aparecen Los Andes con 3 y luego Contadoras y Argentino con una unidad. La Espesa y Borussia C.A todavía no lograron sumar.