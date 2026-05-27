Franco Colapinto, la gran figura del automovilismo argentino, cumple 23 años

Franco Colapinto , la gran figura del automovilismo argentino en la actualidad, cumple este miércoles 23 años , mientras atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1.

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Colapinto nació el 27 de mayo del 2003 en Pilar y atravesó toda su vida ligada a las carreras. Primero inició en el karting en campeonatos nacionales , para luego pasar a los internacionales y así dar el gran salto a la Fórmula 4 Española.

El argentino comenzó a hacerse conocido a nivel internacional en el 2020 , cuando formó parte de la primera etapa de los entrenamientos de postemporada del Campeonato de Fórmula 3 , lo que empezó a despertar la ilusión de los argentinos de tener a un representante en la categoría reina del automovilismo.

Después de destacarse tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2 , donde consiguió triunfos en ambas categorías, Colapinto dio el gran salto a la Fórmula 1 a mediados del 2024 para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en el equipo británico Williams .

Colapinto rápidamente se ganó el cariño del público argentino e internacional gracias a su carisma y se convirtió en una de las figuras de la categoría reina del automovilismo.

Este nuevo cumpleaños encuentra a Colapinto en el mejor momento de su carrera, ya que viene de conseguir muy buenos resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

Antes de estos Grandes Premios, pudo darse el lujo de brindar un roadshow inolvidable en las calles de la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un Lotus E20 del 2012 ante más de medio millón de personas que aprovecharon la ocasión para expresarle todo su cariño.

La próxima presentación de Colapinto en la Fórmula 1 será el primer fin de semana de junio, cuando participe en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato.