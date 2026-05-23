    • 23 de mayo de 2026 - 18:17

    Gran actuación de Colapinto en la clasificación: terminó 10° y largará desde esa posición en el GP de Canadá

    El piloto argentino volvió a destacarse en Montreal, alcanzó la Q3 por quinta vez en la Fórmula 1 y partirá desde el décimo puesto en la carrera principal del domingo.

    Franco Colapinto maneja el Alpine durante la clasificaciónpara el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

    Franco Colapinto maneja el Alpine durante la clasificación para el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

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    El argentino Franco Colapinto confirmó su gran fin de semana en Montreal y logró una destacada clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó décimo en la Q3 y largará desde esa posición en la carrera principal de este domingo, luego de otra sólida actuación en el circuito Gilles Villeneuve.

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    Colapinto firmó un tiempo de 1:13.697 en la última tanda clasificatoria, quedando a 1.119 del registro de pole position marcado por George Russell con Mercedes, quien dominó la sesión con una vuelta de 1:12.578.

    La clasificación tuvo momentos de alta tensión para el piloto de Alpine. En la Q1 avanzó con el 13° mejor tiempo tras marcar 1:14.466, superando incluso a su compañero Pierre Gasly. Luego, en una ajustada Q2, logró meterse entre los diez mejores con un giro de 1:13.857, apenas 0.029 más rápido que Nico Hülkenberg, quien quedó eliminado.

    Ya en la Q3, Colapinto llegó a ubicarse octavo de manera momentánea tras su primer intento con un tiempo de 1:13.697. Finalmente, en el cierre de la tanda no pudo mejorar su registro y terminó décimo en una clasificación extremadamente competitiva.

    Quinta vez en Q3 para Colapinto

    La primera vez que Colapinto alcanzó una Q3 fue en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, durante apenas su segunda carrera en Fórmula 1 con Williams. En aquella ocasión largó noveno. También logró meterse entre los mejores diez en la qualy sprint del GP de Estados Unidos de esa misma temporada.

    Ya en 2026, y pese a las dificultades de rendimiento que mostró Alpine en parte del campeonato, el argentino consiguió meterse en la última tanda clasificatoria en tres oportunidades: en Miami, tanto para la Sprint como para la carrera principal, y ahora nuevamente en Montreal.

    Así quedó la Q3 del GP de Canadá

    1. George Russell (Mercedes) – 1:12.578
    2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:12.646
    3. Lando Norris (McLaren) – 1:12.781
    4. Oscar Piastri (McLaren) – 1:12.781
    5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:12.868
    6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:12.907
    7. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:12.935
    8. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:12.976
    9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:13.280
    10. Franco Colapinto (Alpine) – 1:13.697

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