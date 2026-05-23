Gran actuación de Colapinto en la clasificación: terminó 10° y largará desde esa posición en el GP de Canadá

El piloto argentino volvió a destacarse en Montreal, alcanzó la Q3 por quinta vez en la Fórmula 1 y partirá desde el décimo puesto en la carrera principal del domingo.

Franco Colapinto maneja el Alpine durante la clasificación para el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

El argentino Franco Colapinto confirmó su gran fin de semana en Montreal y logró una destacada clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó décimo en la Q3 y largará desde esa posición en la carrera principal de este domingo, luego de otra sólida actuación en el circuito Gilles Villeneuve.

Colapinto firmó un tiempo de 1:13.697 en la última tanda clasificatoria, quedando a 1.119 del registro de pole position marcado por George Russell con Mercedes, quien dominó la sesión con una vuelta de 1:12.578.

El argentino alcanzó así su quinta presencia en una Q3 desde su llegada a la Fórmula 1 y ratificó la evolución mostrada durante todo el fin de semana en Canadá. Más temprano, también había conseguido una gran actuación en la Sprint, donde terminó noveno.

La clasificación tuvo momentos de alta tensión para el piloto de Alpine. En la Q1 avanzó con el 13° mejor tiempo tras marcar 1:14.466, superando incluso a su compañero Pierre Gasly. Luego, en una ajustada Q2, logró meterse entre los diez mejores con un giro de 1:13.857, apenas 0.029 más rápido que Nico Hülkenberg, quien quedó eliminado.

Ya en la Q3, Colapinto llegó a ubicarse octavo de manera momentánea tras su primer intento con un tiempo de 1:13.697. Finalmente, en el cierre de la tanda no pudo mejorar su registro y terminó décimo en una clasificación extremadamente competitiva.