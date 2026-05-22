    • 22 de mayo de 2026 - 15:11

    Franco Colapinto no dio ni una vuelta en la práctica del Gran Premio de Canadá: la explicación de Alpine

    El piloto argentino apenas pudo girar unos minutos en Montreal y debió retirarse de la única sesión de entrenamientos antes de la clasificación sprint.

    Franco Colapinto abandonó la práctica por problemas en su auto.

    Franco Colapinto abandonó la práctica por problemas en su auto.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El arranque del fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 estuvo lejos de lo esperado. El piloto argentino debió abandonar la única práctica libre disputada este viernes en el circuito Gilles Villeneuve luego de sufrir problemas técnicos en su Alpine, que apenas le permitieron completar unos minutos en pista.

    Leé además

    Franco Colapinto logró su mejor resultado en la F1 tras la sanción a Leclerc en Miami.

    Después de brillar en Miami, Franco Colapinto buscará seguir de racha en el Gran Premio de Canadá: horarios
    aparecieron pasacalles con un mensaje para los jugadores de boca antes del partido clave por copa libertadores

    Aparecieron pasacalles con un mensaje para los jugadores de Boca antes del partido clave por Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera señal de alarma apareció apenas iniciada la sesión, cuando Colapinto reportó por radio: “Mi acelerador no funciona”. De inmediato, el argentino regresó lentamente a boxes mientras los mecánicos comenzaban a trabajar sobre el monoplaza número 43.

    Con el correr de los minutos, la situación se agravó. Alpine desmontó distintas partes del auto, trabajó sobre la unidad de potencia y finalmente confirmó que investigaba “un problema eléctrico relacionado con la PU (Power Unit)”. Aunque inicialmente el equipo esperaba devolver el coche a pista antes del final de la práctica, eso nunca ocurrió.

    Ya sobre el cierre de la sesión, la escudería francesa emitió un comunicado oficial explicando lo sucedido: “Un comienzo complicado para nuestro fin de semana en Canadá. Pierre Gasly no pudo marcar un tiempo competitivo debido a la última bandera roja. Desafortunadamente para Franco, tampoco pudo marcar un tiempo y tuvo que retirarse por un posible problema eléctrico”.

    La frustración fue evidente tanto en el box como en el entorno de Alpine. Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería y uno de los impulsores de la llegada de Colapinto al equipo, siguió con preocupación una práctica en la que el argentino giró menos de cinco minutos.

    La sesión, además, estuvo marcada por múltiples incidentes y banderas rojas. Alex Albon chocó tras impactar con una marmota que apareció en pista, Liam Lawson sufrió problemas mecánicos y Esteban Ocon protagonizó un semitrompo que obligó a detener nuevamente la actividad.

    En lo estrictamente deportivo, los Mercedes dominaron la práctica en Montreal: Andrea Kimi Antonelli terminó primero, seguido por George Russell. Detrás quedaron las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen cerró el top cinco. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó en el puesto 16.

    Ahora, toda la atención del argentino estará puesta en la clasificación sprint. Sin referencias reales por la escasa actividad en pista, Colapinto afrontará una sesión decisiva en condiciones complejas y con la incógnita de si Alpine logró resolver definitivamente los inconvenientes mecánicos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los sanjuaninos amantes del rally podrán asistir a ver el prólogo en Albardón. 

    El Desafío Ruta 40 ya se palpita: confirmaron las zonas donde los sanjuaninos podrán ver el prólogo en Albardón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Guardiola, uno de los técnicos que cambió el fútbol: primero con Barcelona y luego con el City.

    Manchester City confirmó que Pep Guardiola deja el club luego de 10 temporadas donde ganó todo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca deberá ganar o ganar para avanzar.

    Boca quedó complicado en la Copa Libertadores: el triunfo de la "U" Católica lo obliga a ganar en la última fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo
    papelon de racing en la copa sudamericana: empato ante caracas y quedo eliminado aun con una fecha por jugarse

    Papelón de Racing en la Copa Sudamericana: empató ante Caracas y quedó eliminado aún con una fecha por jugarse

    Por Redacción Diario de Cuyo