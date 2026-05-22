Franco Colapinto no dio ni una vuelta en la práctica del Gran Premio de Canadá: la explicación de Alpine

El arranque del fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 estuvo lejos de lo esperado. El piloto argentino debió abandonar la única práctica libre disputada este viernes en el circuito Gilles Villeneuve luego de sufrir problemas técnicos en su Alpine, que apenas le permitieron completar unos minutos en pista.

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La primera señal de alarma apareció apenas iniciada la sesión, cuando Colapinto reportó por radio: “Mi acelerador no funciona” . De inmediato, el argentino regresó lentamente a boxes mientras los mecánicos comenzaban a trabajar sobre el monoplaza número 43.

Con el correr de los minutos, la situación se agravó. Alpine desmontó distintas partes del auto, trabajó sobre la unidad de potencia y finalmente confirmó que investigaba “un problema eléctrico relacionado con la PU (Power Unit)”. Aunque inicialmente el equipo esperaba devolver el coche a pista antes del final de la práctica, eso nunca ocurrió.

Ya sobre el cierre de la sesión, la escudería francesa emitió un comunicado oficial explicando lo sucedido: “Un comienzo complicado para nuestro fin de semana en Canadá. Pierre Gasly no pudo marcar un tiempo competitivo debido a la última bandera roja. Desafortunadamente para Franco, tampoco pudo marcar un tiempo y tuvo que retirarse por un posible problema eléctrico”.

La frustración fue evidente tanto en el box como en el entorno de Alpine. Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería y uno de los impulsores de la llegada de Colapinto al equipo, siguió con preocupación una práctica en la que el argentino giró menos de cinco minutos.

La sesión, además, estuvo marcada por múltiples incidentes y banderas rojas. Alex Albon chocó tras impactar con una marmota que apareció en pista, Liam Lawson sufrió problemas mecánicos y Esteban Ocon protagonizó un semitrompo que obligó a detener nuevamente la actividad.

En lo estrictamente deportivo, los Mercedes dominaron la práctica en Montreal: Andrea Kimi Antonelli terminó primero, seguido por George Russell. Detrás quedaron las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen cerró el top cinco. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó en el puesto 16.

Ahora, toda la atención del argentino estará puesta en la clasificación sprint. Sin referencias reales por la escasa actividad en pista, Colapinto afrontará una sesión decisiva en condiciones complejas y con la incógnita de si Alpine logró resolver definitivamente los inconvenientes mecánicos.