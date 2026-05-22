    • 22 de mayo de 2026 - 11:12

    Aparecieron pasacalles con un mensaje para los jugadores de Boca antes del partido clave por Copa Libertadores

    Los futbolistas del Xeneize se sorprendieron con los pasacalles ubicados en las adyacencias de Boca Predio, donde se entrena el plantel.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca se prepara con miras a un duelo determinante para su futuro en la Copa Libertadores. El próximo jueves, recibirá a Universidad Católica de Chile en la Bombonera y debido al triunfo de los chilenos ante Barcelona de Ecuador el jueves por la noche, el equipo de Ubeda deberá ganar para clasificar a los octavos de final.

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    Los carteles se colgaron tanto en las adyacencias de Boca Predio, donde se entrena diariamente el plantel, como en la Bombonera, que será escenario del partido bisagra de la próxima semana.

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    El mensaje de parte de los hinchas fue motivado por las decisiones arbitrales de Jesús Valenzuela durante el encuentro ante el conjunto brasileño en La Bombonera.

    El Xeneize se entrena durante la mañana de este viernes a casi una semana para el cruce que definirá su estadía en la Copa Libertadores. Una derrota o un empate lo dejarán eliminado del torneo.

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    Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de la Libertadores

    Universidad Católica le ganó 2-0 a Barcelona y ahora es el líder, por lo que todo se definirá la semana que viene. El Xeneize jugará la última fecha con el equipo chileno en la Bombonera y necesita ganarle para avanzar a los octavos de final. Si empata o pierde, quedará eliminado en esta ronda al no poder salir del tercer puesto.

    Es que, en caso de que termine la fase de grupos con los mismos puntos que Cruzeiro, el desempate olímpico favorece al conjunto brasileño porque salió invicto en los dos cruces entre sí (1-0 en Belo Horizonte y 1-1 en la Bombonera).

    Cuándo juega Boca contra Universidad Católica

    La sexta y última fecha de la Copa Libertadores será la semana próxima. Boca recibirá a Universidad Católica el jueves 28 de mayo en la Bombonera desde las 21:30. En simultáneo, Cruzeiro y Barcelona chocarán en Brasil.

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