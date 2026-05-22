    • 22 de mayo de 2026 - 08:46

    Boca quedó complicado en la Copa Libertadores: el triunfo de la "U" Católica lo obliga a ganar en la última fecha

    La victoria de los chilenos anoche, obliga al Xeneize a tener que ganar en la última fecha para avanzar en el certamen continental.

    Boca deberá ganar o ganar para avanzar.

    Boca deberá ganar o ganar para avanzar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors necesitará ganar en la última fecha de la Copa Libertadores 2026 para asegurar la clasificación en el certamen continental, debido al reciente triunfo de la Universidad Católica de Chile contra el Barcelona de Ecuador obtenido el jueves por la noche.

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    El conjunto trasandino se impuso al ecuatoriano por 2 a 0 y le pone toda la presión al “Xeneize”: aunque el equipo de Claudio Úbeda aún depende de sí mismo para asegurar el pase, está obligado a sumar de a tres en la última jornada, como local de la U.

    Qué necesita Boca para clasificarse

    La posible clasificación del equipo de la ribera se explica con el renovado sistema de desempate, que implementa el denominado “desempate olímpico”, un esquema que, ante igualdad de puntos, toma como primer método para definir las posiciones del grupo a los partidos disputados entre los equipos igualados, relegando a la diferencia de gol, que históricamente determinaba las posiciones de equipos con la misma cantidad de unidades.

    Así, como Boca derrotó a la U Católica por 2-1 en la primera fecha, como visitante, un triunfo en la próxima jornada, por cualquier resultado, permitiría al “Xeneize” llegar a los 10 puntos, al igual que su par chileno, y, al haberlo derrotado en ambas ocasiones, lo pondría por delante en la tabla del grupo D.

    Además, en caso de que el Barcelona de Ecuador, ya eliminado, derrote o empate con el Cruzeiro brasileño, el club auriazul accedería a la siguiente instancia en el primer lugar de la zona.

    Qué resultado lo depositarán en la Copa Sudamericana

    Por otro lado, tanto con un empate como con una derrota ante el conjunto chileno Boca quedaría en el tercer lugar de la zona, relegado a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

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