Boca quedó complicado en la Copa Libertadores: el triunfo de la "U" Católica lo obliga a ganar en la última fecha

La victoria de los chilenos anoche, obliga al Xeneize a tener que ganar en la última fecha para avanzar en el certamen continental.

Boca Juniors necesitará ganar en la última fecha de la Copa Libertadores 2026 para asegurar la clasificación en el certamen continental, debido al reciente triunfo de la Universidad Católica de Chile contra el Barcelona de Ecuador obtenido el jueves por la noche.

El conjunto trasandino se impuso al ecuatoriano por 2 a 0 y le pone toda la presión al “Xeneize”: aunque el equipo de Claudio Úbeda aún depende de sí mismo para asegurar el pase, está obligado a sumar de a tres en la última jornada, como local de la U.

Qué necesita Boca para clasificarse La posible clasificación del equipo de la ribera se explica con el renovado sistema de desempate, que implementa el denominado “desempate olímpico”, un esquema que, ante igualdad de puntos, toma como primer método para definir las posiciones del grupo a los partidos disputados entre los equipos igualados, relegando a la diferencia de gol, que históricamente determinaba las posiciones de equipos con la misma cantidad de unidades.

Así, como Boca derrotó a la U Católica por 2-1 en la primera fecha, como visitante, un triunfo en la próxima jornada, por cualquier resultado, permitiría al “Xeneize” llegar a los 10 puntos, al igual que su par chileno, y, al haberlo derrotado en ambas ocasiones, lo pondría por delante en la tabla del grupo D.

Además, en caso de que el Barcelona de Ecuador, ya eliminado, derrote o empate con el Cruzeiro brasileño, el club auriazul accedería a la siguiente instancia en el primer lugar de la zona.