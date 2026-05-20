Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors empató 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y desaprovechó la oportunidad de quedar a un paso de los octavos de final. El resultado mantiene al Xeneize en la segunda posición de la tabla, aunque su lugar en la próxima ronda todavía está por definirse.

Baja sensible para Boca en la Copa Libertadores: Ascacíbar se perderá el resto de la fase de grupos

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro y se jugará su clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha

Tras el empate, la tabla del Grupo D quedó de la siguiente manera: Cruzeiro lidera con 8 puntos, Boca Juniors es segundo con 7, Universidad Católica tercero con 7 (con un partido menos) y Barcelona SC cuarto con 3 . El partido entre Universidad Católica y Barcelona, que se disputa este martes en Chile, puede alterar esa distribución: si los chilenos suman al menos un punto, desplazarán a Boca al tercer lugar por diferencia de gol.

La última jornada del grupo tendrá como escenario la Bombonera, donde Boca recibirá a Universidad Católica. Las cuentas son directas: si el Xeneize gana, clasifica de manera matemática a los octavos de final con 10 puntos, sin depender de ningún otro resultado. Si empata o pierde, quedará expuesto a la diferencia de gol o, en el peor caso, caerá al tercer puesto del grupo, lo que significaría su eliminación de la Copa Libertadores y el pase a la repesca de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Pase lo que pase en el duelo entre Universidad Católica y Barcelona, una victoria ante los chilenos garantiza la clasificación de Boca sin importar los resultados paralelos. El Xeneize cuenta además con la ventaja en el desempate por enfrentamientos directos frente a Universidad Católica, lo que le otorga un margen adicional si ambos equipos terminan igualados en puntos al cierre de la fase de grupos. La última jornada se perfila como un mano a mano definitivo en Buenos Aires.

Ahora, todos los focos están puestos en lo que sucederá este jueves desde las 21:30 (hora argentina) entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil en Chile, ya que los Cruzados arrancaron la jornada como líderes de la zona y El Ídolo de Ecuador está obligado a ganar para tener chances de clasificar a la próxima ronda en la última fecha.

El camino recorrido por Boca en el Grupo D

Luego de dos años de ausencia en la fase de grupos, Boca Juniors arrancó su participación en la Copa Libertadores el 7 de abril pasado con una gran victoria 2-1 ante la Católica en terreno trasandino y el segundo triunfo por goleada 3-0 contra Barcelona SC en la Bombonera le dio la delantera en el “grupo de la muerte” del certamen continental.

Sin embargo, las derrotas contra Cruzeiro y los ecuatorianos como visitante le impidieron asegurar su boleto a octavos de final con tranquilidad. El traspié 0-1 contra La Raposa en Brasil se destacó por ser un encuentro friccionado acompañado de un mal arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, quien dejó al Xeneize con 10 hombres al término del primer tiempo producto de la incorrecta expulsión a Adam Bareiro. Con la inferioridad numérica a cuestas, los de Úbeda buscaron cuidar el empate y sufrieron el gol de Neiser Villarreal en los minutos finales.

Luego de cerrar su participación en la Fase Regular del Torneo Apertura con un 2-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, a Boca Juniors le tocó viajar a Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC y volvió a tropezar 0-1 debido al tanto de Héctor Tito Villalba. Incluso, volvió a quedarse con 10 jugadores por la correcta tarjeta roja a Santiago Ascacíbar. El ex Estudiantes fue sancionado con dos fechas de castigo y se perderá los últimos duelos contra Cruzeiro y Universidad Católica.

La previa al encuentro contra Cruzeiro estuvo marcada por la sorpresiva eliminación como local en octavos de final del Apertura a manos de Huracán en el tiempo suplementario. A pesar de haber ganado el Superclásico, el Xeneize volvió a ser preso de sus dudas, mientras que River Plate resurgió a partir de esa derrota y el domingo jugará la final del campeonato local ante Belgrano en Córdoba.

Así se jugará la última fecha del Grupo D

Jueves 28 de mayo

21:30 - Boca Juniors vs. Universidad Católica, en la Bombonera

21:30 - Cruzeiro vs. Barcelona SC, en el Estadio Mineirao

*Todos los horarios corresponden a la Argentina