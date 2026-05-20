Conmebol dio a conocer los audios del VAR de Boca-Cruzeiro: el gol anulado a Merentiel y la mano de Lucas Romero

En un final cargado de polémica, Boca Juniors igualó 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera y ahora deberá ganar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica para avanzar a los octavos de final de la competencia. Justamente, en los minutos finales del partido, dos decisiones del árbitro Jesús Valenzuela fueron determinantes para el resultado final.

El día después del encuentro, Conmebol publicó los audios del VAR sobre esas dos jugadas que provocaron el enojo de los fanáticos del Xeneize. La primera tiene que ver con el gol anulado a Miguel Merentiel por una mano de Milton Delgado en la acción previa que era el 2-1 para el equipo de Claudio Úbeda. “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”.