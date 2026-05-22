    • 22 de mayo de 2026 - 06:50

    San Martín retoca poco para esperar al Deportivo Maipú en el clásico

    Sin equipo confirmado en el Verdinegro, se anticipan pocas novedades en la formación para el clásico del sábado.

    Calma. La semana fue tranquila en Concepción y San Martín no movería demasiadas piezas ante Maipú.

    Calma. La semana fue tranquila en Concepción y San Martín no movería demasiadas piezas ante Maipú.

    Foto:

    Por Ariel Poblete
    Live Blog Post

    Después del triunfo en Almagro, el entrenador Alejandro Schiapparelli encontró algunas respuestas y basado en eso, planifica un clásico con pocos retoques en el andamiaje Verdinegro. El modelo de las dos líneas de cuatro y los dos puntas no se mueve, sosteniendo en el medio a Acosta, Jaurena, Pelaitay y Hachen, mientras que en el ataque todo parece resuelto con Nazareno Funez de punta y Bruno Juncos abierto. El fondo es el que podría tener algín cambio y podría darse en la derecha con la probable vuelta de Murillo o bien sostener a Nadalín, que respondió en Almagro. Por la izquierda, Zuliani es inamovible, mientras que la zaga de centrales no sale de Aguillera y Cocca.

    Leé además

    Regreso. Lucas Cavallero volverá a dirigir a San Martín en esta primera rueda de la Primera Nacional.

    San Martín: Lucas Cavallero vuelve a San Juan para dirigir el clásico ante Maipú
    Campeones. San Martín en +35 se quedó con el torneo local y este domingo buscará avanzar en la Liga Nacional Senior.

    Las glorias de San Martín festejaron ante Colón Junior en la final del Torneo de los Senior

    Casi sin misterios pero esperando la última práctica de este viernes, en el Atlético San Martín parece que confirmarían los mismos once del domingo pasado en Buenos Aires. La vuelta de Jaurena fue vital en el medio y el entrenador sostendría ese sistema pero todo dependerá de su última palabra.

    MAIPU NO CAMBIA

    Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, no ha confirmado aún a los once titulares para jugar ante San Martín de San Juan. El DT le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante el Torito.

    La probable formación del Deportivo Maipú para jugar en San Juan sería con Nahuel Galardi en el arco; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta en el fondo; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel en la zona de los volantes; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone como la dupla de ataque.

    Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido en el torneo en el compromiso que jugará de visitante en San Juan. Le ganó a Temperley 5 a 0 de visitante y viene de vencer a Nueva Chicago por 1 a 0. El Cruzado lleva 6 partidos sin perder, con 4 triunfos y dos empates, y se encuentra invicto en el ciclo de Mariano Echeverría.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    interna en la barra de san martin: un implicado rechazo el juicio abreviado y se expone a una pena de 4 anos de carcel

    Interna en la barra de San Martín: un implicado rechazó el juicio abreviado y se expone a una pena de 4 años de cárcel

    alejandro schiapparelli destaco la reaccion de san martin tras la victoria ante almagro: venimos creciendo

    Alejandro Schiapparelli destacó la reacción de San Martín tras la victoria ante Almagro: "Venimos creciendo"

    Nazareno Fúnez abrió el marcador y lo festeja todo San Martín. Triunfazo verdinegro en tierras bonaerenses.

    San Martín consiguió un triunfazo en Buenos Aires: venció a Almagro y se metió en zona de clasificación

    Regularidad. Hernán Zuliani ha sido uno de los puntos altos de San Martín que este domingo visitará a Almagro en un partido vital.

    San Martín busca respuestas en una visita clave al colero Almagro