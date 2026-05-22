San Martín retoca poco para esperar al Deportivo Maipú en el clásico

Sin equipo confirmado en el Verdinegro, se anticipan pocas novedades en la formación para el clásico del sábado.

Live Blog Post Después del triunfo en Almagro, el entrenador Alejandro Schiapparelli encontró algunas respuestas y basado en eso, planifica un clásico con pocos retoques en el andamiaje Verdinegro. El modelo de las dos líneas de cuatro y los dos puntas no se mueve, sosteniendo en el medio a Acosta, Jaurena, Pelaitay y Hachen, mientras que en el ataque todo parece resuelto con Nazareno Funez de punta y Bruno Juncos abierto. El fondo es el que podría tener algín cambio y podría darse en la derecha con la probable vuelta de Murillo o bien sostener a Nadalín, que respondió en Almagro. Por la izquierda, Zuliani es inamovible, mientras que la zaga de centrales no sale de Aguillera y Cocca.

Casi sin misterios pero esperando la última práctica de este viernes, en el Atlético San Martín parece que confirmarían los mismos once del domingo pasado en Buenos Aires. La vuelta de Jaurena fue vital en el medio y el entrenador sostendría ese sistema pero todo dependerá de su última palabra.

MAIPU NO CAMBIA Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, no ha confirmado aún a los once titulares para jugar ante San Martín de San Juan. El DT le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron jugando ante el Torito.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar en San Juan sería con Nahuel Galardi en el arco; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta en el fondo; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel en la zona de los volantes; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone como la dupla de ataque.