Alejandro Schiapparelli destacó la reacción de San Martín tras la victoria ante Almagro: "Venimos creciendo"

Luego de la valiosa victoria conseguida en condición de visitante frente a Almagro, el entrenador de San Martín, Alejandro Schiapparelli, analizó el presente del equipo y resaltó la importancia de volver al triunfo tras 21 días sin festejos. El último éxito del Verdinegro había sido el pasado 25 de abril ante Quilmes.

El conjunto sanjuanino atravesó una semana particular en Buenos Aires. Tras la eliminación por penales frente a Platense por Copa Argentina el miércoles, el plantel permaneció en la capital para preparar el compromiso ante Almagro pero este domingo encontró recompensa con un triunfo clave que le permitió recuperar confianza y meterse en zona de clasificación.

En diálogo con Radio Santa Cecilia, Schiapparelli se mostró conforme con el trabajo realizado durante esos días y destacó el rendimiento colectivo de sus dirigidos. "Fue una semana larga, atípica, un poco por lo que se jugó Copa Argentina el día miércoles, y ya estaban dadas las condiciones para que nos quedáramos acá en Buenos Aires. Pero fue una semana linda donde pudimos trabajar bien, tuvimos un lugar muy lindo para entrenar, que es el predio de AFA", expresó el DT.

El entrenador también remarcó que, más allá de la eliminación copera, el equipo había mostrado señales positivas que volvieron a verse reflejadas ante Almagro . “Creo que hicimos muy buen partido el miércoles, como se lo manifesté a los jugadores. Me fui muy conforme, con bronca por el resultado final, pero con el rendimiento del equipo me fui muy contento porque competimos igual a igual y tuvimos oportunidades de ganarlo también”, señaló.

Sobre el análisis del partido ante Almagro, Schiapparelli consideró que San Martín ya había mostrado herramientas para lastimar en el primer tiempo, aunque le faltó precisión en los metros finales. “El primer tiempo ya se notaba que lo podíamos llegar a lastimar, sobre todo en las transiciones. Recuperábamos la pelota y ellos quedaban mal parados. Tuvimos dos o tres claras donde hicimos todo bien, pero nos faltó tranquilidad para definir y tomar una mejor decisión”, explicó.

Además, indicó que durante el entretiempo corrigieron algunos aspectos defensivos que les permitieron controlar mejor el partido en el complemento. “Ellos nos habían complicado sobre todo por arriba y con las pelotas paradas. Hablamos de dejar de ser inocentes, estar más concentrados con los pelotazos a los delanteros y aprovechar los espacios defensivos que dejaban. Creo que en el segundo tiempo lo hicimos bien”, sostuvo.

Por último, el técnico envió un mensaje a los hinchas y aseguró que el equipo continúa en crecimiento, especialmente desde lo físico y la intensidad. “Nosotros siempre queremos hacer lo mejor. Los chicos también quieren ganar siempre. A veces las cosas salen y otras no, porque el rival también juega. Yo sé que a veces se molestan, sobre todo cuando no podemos ganar de local, pero venimos creciendo. Que se queden tranquilos, porque se está trabajando mucho para que el equipo siga mejorando”, concluyó.