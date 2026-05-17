Unión de Villa Krause ganó, clasificó a los Play Off y sueña en grande en el Apertura de fútbol local

La 16ta fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino que tuvo inicio el sábado , dejó definiciones importantes en la pelea por la clasificación este domingo donde el gran protagonista fue Unión de Villa Krause, que consiguió un triunfo clave para meterse oficialmente en los Play Off de Primera División.

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El Azul venció 3 a 1 a Carpintería y alcanzó los 31 puntos, una cifra que le permitió sellar su clasificación y sumarse a los ya clasificados Sportivo Desamparados, Atlético Minero, Colón Junior, 9 de Julio y San Lorenzo que ya clasificaron.

En un partido decisivo, Unión mostró contundencia y resolvió el encuentro con los goles de Araya, Jorquera y Poblete. El descuento para el conjunto pocitano fue convertido por Nicolás Sánchez.

Con este resultado, el supercampeón del año pasado logró uno de los principales objetivos de la temporada regular: asegurar un lugar entre los mejores del campeonato.

En el otro encuentro disputado este domingo, Trinidad consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 2 a 0 a Atenas en La Rinconada. El gran protagonista de la tarde fue Chousal, autor de los dos goles que le dieron el triunfo al León sanjuanino.

Pese a la victoria, Trinidad todavía permanece fuera de la zona de clasificación. El conjunto dirigido por Lucas Giuliani alcanzó las 22 unidades y quedó igualado justamente con Atenas, aunque ambos siguen ubicados en la novena posición, por ahora fuera de los puestos de Play Off. Es que además de los ya clasificados, Alianza y López Peláez ocupan las otras dos plazas, aunque Trinidad, Peñarol y Atenas, todos con 22 puntos, mantienen la expectativa en la recta final.

Cómo sigue la fecha del fútbol local

La fecha continuará el próximo martes desde las 16.30, cuando Colón Junior reciba a Defensores de Argentinos en la calle Sargento Cabral, mientras que Sportivo Peñarol será local frente a Sportivo Desamparados en Chimbas.