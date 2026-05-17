Diego Simeone despejó las dudas sobre su futuro como entrenador del Atlético de Madrid

Diego Simeone está atravesando su temporada número 15 como entrenador del Atlético de Madrid. En la previa a la victoria de este domingo ante Girona por 1-0 en la anteúltima fecha de La Liga, confirmó su continuidad en el cargo.

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“Voy a seguir, pero primero pienso en mí. Pienso cómo estoy, cómo tengo que afrontar una nueva temporada después de tanto esfuerzo y trabajo”, expresó el Cholo antes del encuentro.

Además, aseguró que un punto clave serán los refuerzos y la ayuda del nuevo grupo inversor que tendrá el Colchonero: “Con la ilusión de que puedan sumarse buenos futbolistas y con la llegada de Apollo para que ayude. Esto va de futbolistas, no de entrenadores”.

Apollo Sports Capital es el fondo estadounidense que a partir de marzo de 2026 se convirtió en el principal accionista del Atlético de Madrid con la adquisición del 55% del club. La operación fue valuada en 2.500 millones de euros.

Hace tan solo unas semanas, luego de quedar eliminado de la Champions League al perder la serie de semifinales ante el Arsenal, Simeone había puesto en duda su continuidad. “Ahora no, seguro que ahora no”, había respondido el Cholo en ESPN ante la consulta sobre si tenía fuerzas para volver a intentar llevar al equipo a una nueva final el próximo año.

Simeone tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2027, tras la renovación de 2023.

Las estadísticas del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid

Simeone es una leyenda del Atlético de Madrid y así lo confirma su presencia en el banco de suplentes a lo largo de los años. Lleva 15 temporadas y puso al Colchonero en lo alto del fútbol español y europeo.

Desde su llegada en diciembre de 2011, dirigió 798 partidos: consiguió 469 victorias, 168 empates y sufrió 161 derrotas.

Además, ganó 8 títulos: 2 ligas españolas, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.