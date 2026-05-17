San Martín consiguió un triunfazo en Buenos Aires: venció a Almagro y se metió en zona de clasificación

El Verdinegro derrotó 2 a 1 a Almagro. Nazareno Fúnez y Leonardo Monje marcaron para el conjunto sanjuanino, mientras que Vitale descontó en el cierre.

Triunfazo. San Martín consiguió una victoria tan trabajada como necesaria y volvió a sonreír en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli venció 2 a 1 a Almagro en el estadio Tres de Febrero, cortó la sequía de triunfos y logró meterse en puestos de clasificación tras disputarse la 14ra fecha del campeonato.

El encuentro comenzó con pocas emociones y mucha fricción en la mitad de la cancha. Sin embargo, el Verdinegro mostró desde el arranque una postura más ambiciosa, decidido a buscar un resultado que le permitiera recuperar terreno en la tabla. La primera gran acción llegó tras una buena jugada de Juncos por el sector derecho que terminó en gol, aunque el árbitro Nicolás Mastroieni invalidó la conquista por posición adelantada.

En el complemento, San Martín encontró rápidamente la ventaja. Apenas iban 4 minutos cuando el arquero Emiliano González cometió un grave error: se le escapó la pelota de las manos y Nazareno Fúnez aprovechó el regalo para empujarla al gol y establecer el 1 a 0. El delantero verdinegro, que ya había convertido entresemana frente a Platense por la Copa Argentina en la serie de penales, logró además cortar su sequía goleadora en el torneo.

Con la ventaja, el conjunto sanjuanino ganó confianza y manejó el partido con mayor tranquilidad. Almagro nunca encontró claridad para inquietar y el Verdinegro prácticamente no sufrió sobresaltos. Los cambios introducidos por Schiapparelli terminaron siendo determinantes en el cierre del encuentro.

A los 43 minutos, San Martín recuperó la pelota y armó una contra letal. El “Pulpito” González, que había ingresado en el segundo tiempo, abrió hacia la izquierda para el exDesamparados Hernán Zuliani, que llegó hasta el fondo y envió un centro preciso. Por el medio apareció Leonardo Monje para definir y marcar el 2 a 0 que parecía sentenciar la historia. La alegría era total para los de Concepción pero duró poco porque 4 minutos después, Vitale descontó para Almagro a los 46 y le puso suspenso a los últimos instantes del encuentro.