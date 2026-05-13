    • 13 de mayo de 2026 - 06:48

    San Martín busca respuestas y paz en otro frente y contra Platense

    El Verdinegro enfrenta al Calamar en cancha de Temperley este miércoles desde las 16,15 buscando los Octavos de Final de la Copa Argentina.

    Clave. Nazareno Funez arrancó el año con goles y ahora, San Martín lo necesita como nunca para salir adelante.

    Clave. Nazareno Funez arrancó el año con goles y ahora, San Martín lo necesita como nunca para salir adelante.

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    Por Ariel Poblete

    Otro torneo, otra realidad pero las mismas necesidades. Este miércoles, San Martín buscará refugio en la Copa Argentina 2026 enfrentando a Platense, con la urgencia de encontrar respuestas futbolísticas y algo de paz en un presente complejo que se enrareció tras el empate del sábado pasado en el Pueblo Viejo.

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    San Martín y Platense se enfrentarán este miércoles desde las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un cruce que encuentra a ambos equipos atravesando realidades muy diferentes, aunque con la misma necesidad de seguir avanzando.

    El Verdinegro de San Juan que todavía busca acomodarse después del descenso sufrido en 2025 y que pelea por mantenerse competitivo en la Primera Nacional.

    Por el otro lado, el conjunto dirigido por Walter Zunino intentará aprovechar el impulso anímico que le dio su crecimiento en la Copa Libertadores para sostenerse con vida en otro de los objetivos importantes del semestre.

    En Vicente López conviven sensaciones opuestas. Mientras el Calamar protagonizó una campaña decepcionante en el Torneo Apertura, donde terminó relegado al 12° puesto de la Zona A tras una extensa racha sin triunfos, el equipo logró reinventarse en el plano internacional y quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

    SAN MARTIN Y SUS URGENCIAS

    Enfrente aparecerá un San Martín de San Juan golpeado por el descenso y todavía en pleno proceso de reconstrucción. El Verdinegro atraviesa un semestre irregular en la Primera Nacional y se encuentra lejos de los puestos de protagonismo dentro de la Zona B. Actualmente ocupa la duodécima posición y viene de empatar 1-1 frente a Patronato, un resultado que lo dejó parcialmente fuera de los puestos de Reducido.

    Por eso, en San Juan la prioridad principal pasa por recuperar estabilidad en el torneo de ascenso y mantenerse cerca de la pelea por el regreso a Primera División. El entrenador Alejandro “Gringo” Schiaparelli ya confirmó que utilizará una formación mixta para este compromiso, una decisión que refleja claramente cuáles son las prioridades inmediatas del club.

    El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, instancia donde ya espera el vencedor del duelo entre Lanús e Instituto. Por eso, además del objetivo inmediato de clasificar, ambos equipos saben que una victoria puede abrirles un camino muy atractivo dentro del cuadro del torneo.

    Con necesidades distintas pero la misma ambición de seguir avanzando, ambos protagonizarán un partido cargado de tensión en el Sur, donde un lugar en octavos estará en juego y cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

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