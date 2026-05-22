    • 22 de mayo de 2026 - 07:27

    Papelón de Racing en la Copa Sudamericana: empató ante Caracas y quedó eliminado aún con una fecha por jugarse

    En Avellaneda, empataron 2-2 y Racing ya no tiene chances de pasar aunque queda una fecha por disputarse de la fase regular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Racing volvió a decepcionar en el plano internacional. En el Cilindro de Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas empató 2-2 ante Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la fase de grupos aún con una fecha por disputarse, tras una noche marcada por los errores defensivos y la frustración.

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    El partido comenzó de la peor manera para la Academia. Apenas iniciado el encuentro, un desafortunado gol en contra de Gabriel Rojas dejó a Racing abajo en el marcador y sembró nerviosismo en el equipo y en las tribunas. Sin embargo, la reacción llegó rápido: Gastón Martirena igualó a los cuatro minutos y devolvió algo de tranquilidad.

    Con el dominio de la pelota y empujado por su gente, Racing fue en busca de la ventaja y la consiguió antes del descanso gracias a un penal convertido por Adrián “Maravilla” Martínez. El 2-1 parecía encaminar una victoria imprescindible para seguir con chances en el Grupo E.

    Pero en el complemento volvieron las dudas. Caracas aprovechó una desatención defensiva y, a los 29 minutos, Irving Gudiño marcó el empate definitivo que silenció Avellaneda. Racing intentó reaccionar en el tramo final, aunque chocó contra la falta de claridad y la ansiedad.

    Con este resultado, el conjunto argentino quedó sin posibilidades de avanzar siquiera al repechaje y cerró una floja campaña internacional, en un grupo donde aparecía como uno de los grandes favoritos. Caracas, en cambio, celebró un empate histórico que le permitió asegurar su clasificación.

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