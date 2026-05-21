Mundial Sub-17: Argentina ya tiene sus rivales en el Grupo C

En FIFA sortearon los grupos y Argentina comparte la Zona C con Australia, Dinamarca y un equipo africano.

La Selección argentina Sub-17 ya conoce a sus rivales para la próxima Copa del Mundo de la categoría. El sorteo realizado en la sede de la FIFA, en Zúrich, determinó que el conjunto albiceleste integrará el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y el segundo representante de África, que todavía debe definirse en la Copa Africana de Naciones Sub-17.

El Mundial Sub-17 se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026, y contará con la participación de 48 selecciones que buscarán quedarse con el título. Será una edición histórica por la ampliación del torneo, que pasará a tener 12 grupos de cuatro equipos.

Argentina consiguió su clasificación tras una destacada actuación en el último Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay. El equipo nacional alcanzó la final del certamen, aunque cayó en el partido decisivo frente a Colombia, resultado que le permitió finalizar en el segundo puesto del torneo continental.

RESTAN DEFINICIONES Todavía restan definirse algunas plazas para la Copa del Mundo. La Copa Asiática Sub 17 de la AFC se desarrolla en Arabia Saudita entre el 5 y el 22 de mayo y otorgará nueve cupos, incluyendo el del anfitrión Catar. En tanto, la Copa Africana de Naciones Sub-17 se disputa en Marruecos desde el 13 de mayo hasta el 2 de junio y entregará diez plazas para el certamen.