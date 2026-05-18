Día de la Escarapela: por qué Argentina celebra cada 18 de mayo

Cada 18 de mayo, se celebra en la Argentina el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos del país junto con la bandera, el himno y el escudo nacional. Aunque millones de personas la usan en la ropa durante las fechas patrias, pocos conocen el verdadero origen de esta insignia celeste y blanca.

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La escarapela argentina tiene una fuerte relación con la Revolución de Mayo y con los primeros pasos hacia la independencia nacional . Su uso se volvió una tradición en escuelas, actos oficiales y celebraciones patrias, especialmente durante mayo y junio.

La fecha fue establecida por el Consejo Nacional de Educación en 1935 para homenajear a este emblema patrio que identifica a los argentinos desde los tiempos de la lucha por la independencia.

Si bien la escarapela ya era utilizada desde comienzos del siglo XIX, fue el 18 de febrero de 1812 cuando el Primer Triunvirato reconoció oficialmente los colores celeste y blanco a pedido de Manuel Belgrano , que había propuesto cinco días atrás que los colores del Ejército se unificaran.

Cómo nació la escarapela argentina

Una de las más difundidas sostiene que empezó a usarse durante las Invasiones Inglesas, cuando grupos de soldados y milicianos buscaban distinguirse.

Otra teoría señala que un grupo de damas patriotas se presentó ante el coronel Cornelio Saavedra con cintas celestes y blancas como símbolo de apoyo a la causa revolucionaria de 1810. Sin embargo, los ciudadanos empezaron a usarla de forma masiva el 25 de mayo de ese año.

El impulso definitivo llegó gracias a Manuel Belgrano, que había solicitado al gobierno la creación de una insignia nacional para diferenciar a las tropas patriotas de las realistas. El pedido fue aceptado en 1812 y desde entonces los colores celeste y blanco quedaron ligados a la identidad argentina.

Qué significado tiene la escarapela argentina

La escarapela representa la unión, la identidad y el sentimiento patriótico de los argentinos. De esta manera, el celeste y el blanco quedaron asociados a la construcción de la Nación y luego fueron adoptados también en la bandera nacional.