Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente en Australia durante el "viaje de sus sueños"

La muerte de Serena Andreatta generó conmoción tanto en Argentina como en Australia. La joven rosarina de 26 años falleció luego del vuelco de un micro turístico en el estado australiano de Queensland, en medio de un viaje que, según sus allegados, representaba “el sueño de su vida”.

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Rosario fue la ciudad donde Serena creció y estudió antes de iniciar una etapa marcada por los viajes, el trabajo en el exterior y la búsqueda constante de nuevas experiencias culturales. Había cursado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

Quienes la conocían la describían como una joven inquieta, apasionada por descubrir el mundo y decidida a construir un futuro vinculado al turismo y las experiencias internacionales. Con ciudadanía argentina e italiana, emigró en 2020 hacia Italia, donde comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el rubro hotelero.

Con el tiempo logró desempeñarse también en tareas administrativas y desarrolló un emprendimiento propio dedicado al asesoramiento para argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años, Serena recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 vivió más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos preferidos por mochileros y amantes del buceo.

En sus redes sociales compartía imágenes de paisajes paradisíacos, experiencias personales y reflexiones sobre los cambios que atravesaba durante sus recorridos. En una publicación escrita tras finalizar su estadía en Tailandia expresó:

“Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías”. “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías”.

Y agregó:

“Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro”. “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro”.

Australia representaba una nueva aventura para ella. Serena había llegado al país oceánico el 17 de abril de 2026 y luego de permanecer algunos días en Sídney decidió continuar el recorrido junto a su amiga Valentina Accardi.

Cómo fue el accidente en Australia

El accidente ocurrió durante la noche del jueves sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano. El micro de la empresa FlixBus realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach con más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades a bordo.

Según los primeros informes difundidos por medios australianos, el colectivo perdió el control cerca de Gumlu, una pequeña localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Algunas versiones indican que previamente habría colisionado con otro vehículo antes de terminar fuera de la carretera y volcar.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la cantidad de pasajeros atrapados dentro del micro. Equipos de rescate, ambulancias y helicópteros sanitarios trabajaron durante varias horas para asistir a los heridos.

Serena Andreatta fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las graves heridas sufridas durante el accidente provocaron su muerte horas después. Recién posteriormente las autoridades australianas confirmaron oficialmente su identidad.

Su amiga Valentina Accardi sobrevivió al accidente y permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville.

La investigación y la conmoción en Rosario

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. Desde FlixBus aseguraron que no circulaba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas dieron resultado negativo, aunque esos datos todavía deben ser confirmados oficialmente por la policía de Queensland.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que intenta determinar qué provocó el vuelco. El superintendente Dean Cavanagh explicó que la presencia de numerosos pasajeros extranjeros complejizó las tareas de identificación y el acompañamiento a las familias.

El caso generó un fuerte impacto en Rosario, donde familiares, amigos y excompañeros comenzaron a despedir a Serena en redes sociales. Muchos destacaron su espíritu libre, su pasión por viajar y su facilidad para conectar con personas de diferentes partes del mundo.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, también expresó públicamente su pesar por la tragedia.

“Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, afirmó. “Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, afirmó.