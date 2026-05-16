Feroz incendio en un histórico hotel turístico de Bariloche: el fuego habría comenzado por una quema de hojas secas

Un feroz incendio se desató durante la tarde de este sábado en el tradicional Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1.5 de la avenida Bustillo, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche . La situación habría comenzado luego de que una quema de hojas secas se descontrolara y alcanzara el sector de ingreso del establecimiento.

Confirmaron que un hombre tiene hantavirus en Bariloche: aislaron a su familia

Desaparición y misterio en Bariloche: buscan a una mujer de la que no se sabe nada desde hace 4 días

Pese a la magnitud del siniestro, todas las personas que estaban en el lugar —tanto huéspedes como trabajadores — lograron ser evacuadas a tiempo, sin que se registraran heridos de gravedad. Solo una mujer debió recibir asistencia médica por inhalación de humo , según informaron medios locales.

Dos bomberos sufrieron inhalación de humo durante el operativo y permanecen bajo vigilancia del equipo médico del Hospital Zonal Ramón Carrillo , donde recibieron asistencia. El parte médico del establecimiento confirmó que ambos se encuentran estables.

En el lugar desplegaron su trabajo dotaciones de bomberos voluntarios , personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) , la Policía de Río Negro y Protección Civil , que cerca de las 18 aún trabajaban para contener las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

Según comunicó SPLIF de Bariloche, a través de sus redes sociales, fueron notificados del fuego a las 15:16. Acudieron al lugar con un móvil con 5 combatientes. Cerca de las 18, el operativo se mantenía activo, por lo que más autobombas y personal de bomberos acudieron al lugar.

A pesar de la magnitud del incendio, las edificaciones lindantes de momento no fueron afectadas a causa del fuego o el humo. Todo el siniestro se concentra en el mismo hotel Huemul.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia e impedir el acceso de vehículos al sector afectado.

Walter Cortés, el intendente de la ciudad de Bariloche, acudió al lugar para ayudar al personal de bomberos, Protección Civil y demás, que estaban trabajando. Además, habló con la señal de noticias TN.

“Para nosotros es una verdadera lástima todas estas cosas. Es un accidente. De todas formas, estamos acá viendo con qué podemos ayudar”, aseguró.

“Tranquilidad, estamos todos acá y vamos a apagarlo. El incendio se va a apagar. Vamos a arrimar agua de donde se pueda. A veces, cuando pasan estas cosas, uno siente esa angustia”, agregó.

Los vecinos de la zona registraron los momentos en los que el incendio comenzaba a consumir parte del edificio y los compartieron a través de las redes sociales. Al tratarse de uno de los hoteles turísticos más reconocidos, los videos se viralizaron rápidamente.

El hotel se sitúa a unos 2 minutos del centro de Bariloche, justo frente al lago Nahuel Huapi, otro de los puntos más llamativos y turísticos de la ciudad patagónica. El entorno, dominado por la presencia de la cordillera de los Andes, incluye montañas, árboles y formaciones de piedra, lo que genera una vista natural impactante.

“Sus amplios salones, las habitaciones, actividades y comodidades invitan al relax, a la contemplación y al deseo de conocer más de este lugar único de la Patagonia. ¡Lo invitamos a vivir esta experiencia única!”, describen en su página web.

En cuanto a la cantidad de personas que pueden alojar, informan que cuentan con un total de 98 habitaciones al borde del lago Nahuel Huapi, con posibilidad de ir hacia la playa con una vista de frente de la cordillera de Los Andes. En cuanto a los servicios con los que cuentan, aseguran tener calefacción central, room service, televisor LCD de 32 pulgadas, bañera, entre otros. Incluso cuentan con cunas, que se deben solicitar.

En cuanto a la gastronomía, cuentan con un restaurante y con un equipo de chefs locales que cocinan “delicias autóctonas y artesanales”.