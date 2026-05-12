    • 12 de mayo de 2026 - 08:19

    Desaparición y misterio en Bariloche: buscan a una mujer de la que no se sabe nada desde hace 4 días

    Analía Corte, de 52 años, desapareció el viernes de su casa en el barrio Rancho Grande.

    Ésta es la mujer desaparecida.

    Ésta es la mujer desaparecida.

    Foto:

    La incertidumbre crece en San Carlos de Bariloche. Este lunes se cumple el cuarto día de búsqueda intensa para dar con el paradero de Analía Corte (52), quien abandonó su hogar el pasado viernes sin dejar rastros.

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    A pesar del despliegue coordinado por la Policía de Río Negro, los resultados han sido negativos hasta el momento, lo que obligó a reforzar las tareas con la incorporación de efectivos de la Policía Federal.

    El operativo se concentra en la zona del kilómetro 6, específicamente en las inmediaciones del barrio Rancho Grande, donde Analía reside junto a su marido y su hijo pequeño.

    Si bien trascendió que no sería la primera vez que la mujer se ausenta de su domicilio, la prolongación del tiempo sin noticias ha encendido todas las alarmas.

    Un cuadro de vulnerabilidad

    La preocupación de las autoridades y su entorno familiar radica en las condiciones en las que Analía dejó su casa. Según el testimonio de un allegado, la mujer estaría atravesando un cuadro depresivo. Al momento de salir, no llevó consigo su teléfono celular, tampoco documentación personal y, lo que más urge a los rescatistas, vestía poco abrigo.

    Este último dato es crítico debido a las condiciones climáticas que azotan a la ciudad lacustre. En las últimas jornadas, Bariloche registró temperaturas bajo cero durante las noches y mañanas con heladas persistentes, factores que reducen el margen de supervivencia en caso de que la mujer se encuentre a la intemperie.

    Características físicas

    Para colaborar con la identificación, la Justicia y las fuerzas de seguridad difundieron sus rasgos principales:

    Contextura: Mediana.

    Estatura: 1,65 metros aproximadamente.

    Cabello: Castaño, lacio, a la altura de los hombros.

    Tez: Trigueña blanca.

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