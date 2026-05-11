    • 11 de mayo de 2026 - 20:40

    Un hombre manejaba alcoholizado con sus seis hijos, fue detenido y una policía terminó amamantando a su bebé

    El padre, un hombre de 29 años, fue detenido en la localidad de El Soberbio, cerca de las 4 de la mañana, tras circular bajo los efectos del alcohol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intervención policial durante la madrugada del domingo en la localidad de El Soberbio, en la provincia de Misiones, dejó al descubierto una situación de riesgo que involucró a seis menores de edad, entre ellos un bebé de cinco meses. Su padre, un hombre de 29 años, fue detenido tras circular alcoholizado con sus hijos a bordo de un automóvil. En medio del operativo, una policía que es madre lactante tomó al bebé en brazos y lo amamantó.

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    Eran cerca de las 4 de la mañana cuando efectivos de la fuerza realizaban un control preventivo sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12. Allí interceptaron un Fiat Uno conducido por el hombre, quien al momento de la identificación presentaba signos evidentes de ebriedad. Dentro del vehículo viajaban sus seis hijos, de entre 1 y 8 años de edad, además del lactante de cinco meses.

    Los uniformados constataron que los menores se encontraban en una situación de vulnerabilidad: algunos lloraban, todos visiblemente alterados por el contexto de la madrugada.

    Fue entonces cuando una de las integrantes del operativo, ella misma madre lactante, tomó al bebé que no dejaba de llorar de hambre y lo amamantó hasta calmarlo.

    Según las averiguaciones posteriores, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio familiar. En medio de un episodio de conflicto, la madre de los niños abandonó el lugar por temor.

    El conductor salió luego con los menores en el automóvil con la aparente intención de buscarla, y fue en ese trayecto cuando el operativo lo interceptó.

    Un examen médico confirmó que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fue detenido de forma preventiva y el vehículo quedó retenido. Por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los seis niños y el bebé quedaron bajo el resguardo de su madre.

    Una vez reunida con sus hijos, la mujer radicó una denuncia por violencia de género y solicitó asistencia social. En la atención del caso intervinieron el Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia y organismos municipales.

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