Alcohol al volante: manejaba con casi el cuádruple de alcohol permitido, chocó y destrozó dos autos

El siniestro ocurrió en el interior del barrio Ruta 20 en Caucete. El conductor dio 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre y destruyó el frente de ambos vehículos.

Un violento choque se registró en las últimas horas en Caucete, cuando un conductor que circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre terminó impactando contra un vehículo estacionado en el interior del barrio Ruta 20.

Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo como protagonista a Luis Becerra, de 42 años, quien conducía un Fiat Duna cuando, por motivos que se investigan, colisionó contra un Renault 19 que se encontraba estacionado y pertenecía a Hugo Fernández.

El impacto fue de gran magnitud y provocó importantes daños materiales, destruyendo prácticamente el frente de ambos rodados. A pesar de la violencia del choque, Becerra no necesitó asistencia médica.

Sin embargo, lo más llamativo del episodio fue el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor. De acuerdo con las mismas fuentes, al soplar la pipeta arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que representa casi cuatro veces el máximo permitido por la legislación vigente, establecido en 0,50 g/l.