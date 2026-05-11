Bebé que murió atragantado con una uña postiza: la decisión que tomó la Justicia sobre la mamá

La causa que investiga la muerte de Dante Valentín Bermúdez Rumi , el bebé de un año que murió en Los Polvorines tras atragantarse con una uña postiza , va camino a cerrarse como un accidente .

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Según informaron fuentes judiciales de San Martín , el fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N°4, considera que por el momento no hay elementos que indiquen que se haya tratado de un hecho violento o doloso .

“No hay dudas que den a sospechar de algún delito. Con las pruebas colectadas, todo parece indicar que fue un accidente”, precisaron las fuentes.

De acuerdo con los investigadores, la autopsia ya incorporada al expediente confirmó que el nene murió por asfixia a raíz de una obstrucción de las vías aéreas con dos elementos que quedaron alojados en la garganta. Además, el informe forense descartó la presencia de lesiones compatibles con golpes o agresiones.

Con esos resultados, la causa sigue bajo la carátula de “averiguación causal de muerte” y continúa en trámite, pero la principal hipótesis de la fiscalía es que se trató de un accidente doméstico ocurrido mientras el menor estaba en la casa donde vivía con su mamá, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En paralelo, la familia paterna cuestiona a la madre del bebé y reclama que sea investigada penalmente. Según sostienen, la mujer habría dejado solo al nene antes de que ocurriera el episodio fatal. Sin embargo, esas acusaciones fueron desestimadas hasta ahora por el fiscal Moreno, que no encontró pruebas para avanzar en ese sentido.

También fueron desmentidas por la familia de Dante. “Siguen con dudas y ella fue la mejor mamá del mundo. No hay dudas. Es una excelente persona y mamá, la única que estaba al tanto y lo cuidaba, que lo encaprichaba. Le dio amor de sobra”, expresó la tía del nene.

Una muerte inesperada

La muerte de Dante ocurrió el 21 de marzo. Ese día, el bebé de un año fue llevado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg, pero llegó sin signos vitales. Según contó su mamá, Aylín Saucedo, todo pasó en cuestión de minutos dentro de la casa donde vivían en Los Polvorines.

“Me di cuenta de que no respiraba. Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pudiera desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital”, recordó la mujer.

Apenas se confirmó la muerte del nene, la situación explotó dentro del hospital y comenzó un fuerte enfrentamiento entre las dos familias.

Según denunció Saucedo, el padre de Dante y varios de sus familiares reaccionaron de manera violenta y comenzaron a agredirla tanto a ella como a sus allegados en medio del dolor por la pérdida.

“Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos. Me pegaron y tuvo que venir la policía”, contó la mujer. La situación obligó a intervenir a los efectivos policiales, que terminaron separando a las familias dentro del centro de salud.

Sin embargo, el conflicto más fuerte llegó después, durante la organización del velatorio. De acuerdo con el relato de la madre, el padre del bebé se adelantó y contrató una cochería únicamente a su nombre. A partir de ahí, aseguró que comenzaron las dificultades para poder despedir a su hijo.

image Dante tenía un año y vivía con su mamá en Los Polvorines. (Foto: gentileza Ailin Bermúdez)

“No me quisieron dar ningún dato. No me quisieron decir cuándo lo velaban ni dónde lo enterraban”, sostuvo. Según explicó, durante varias horas no supo dónde estaba el cuerpo de Dante y tuvo que pedir ayuda a la Policía Bonaerense para conseguir información.

La tensión aumentó todavía más porque, según denunció, el velatorio estuvo demorado ya que el padre del nene no se presentó en la funeraria pese a haber sido quien realizó los trámites.

En un video grabado por la propia mujer dentro de la cochería, se escucha al encargado decir: “El hombre dijo que iba a venir hoy a las 8, pero todavía no apareció. Si no viene mañana, una oficial lo va a ir a buscar de los pelos”.

Mientras tanto, el cuerpo del bebé seguía en la funeraria sin poder ser despedido.

Saucedo también aseguró que solo pudo estar 45 minutos en el velatorio y que después le pidieron que se retirara. “Fue orden del padre”, afirmó en una nota previa con este medio.

Incluso sostuvo que un comisario tuvo que intervenir personalmente para que le informaran en qué cementerio iba a ser enterrado Dante. “No querían que me acercara”, aseguró.

Del otro lado, la familia paterna sigue apuntando contra la madre del bebé y sostiene que hubo negligencia en su cuidado. Sin embargo, hasta el momento la fiscalía descartó esas acusaciones y mantiene como principal hipótesis que se trató de una muerte accidental.