Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una sobrina

En las últimas horas, se conoció la condena que recibió un joven de 27 años por haber abusado sexualmente de resolvió por unanimidad declarar la culpabilidad de M.P. (27), condenándolo a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una menor desde que tenía 6 hasta los 10 años.

Según logró acreditar la Unidad Fiscal a lo largo del debate oral y público, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 6 años y se extendieron de manera reiterada hasta que cumplió los 10. Actualmente, la adolescente tiene 15 años

La dinámica de los ataques estaba ligada al régimen de visitas de la niña en la casa donde vivía su madre con su pareja, en Angaco. Mientras la menor residía habitualmente en otro departamento junto a una hermana mayor y su tía abuela para asistir a la escuela, los fines de semana y periodos de vacaciones se trasladaba a una finca en Angaco para visitar a su madre. Era en ese domicilio, donde también convivía el hermano del acusado (pareja de la madre de la víctima) y aprovechaba la cercanía y el entorno familiar para consumar los abusos bajo diversas modalidades.

El tribunal no dejó dudas sobre la responsabilidad del acusado y encuadró su conducta bajo una calificación penal rigurosa. Fue condenado por los delitos de Abuso Sexual con Acceso carnal reiterado y Abuso sexual gravemente ultrajante (por su duración y las circunstancias de su realización).