    • 5 de mayo de 2026 - 08:42

    Atropelló a un peatón que agonizó en el hospital y murió: 2 años de prisión condicional y 5 de inhabilitación

    Un conductor recibió una condena por el homicidio culposo de un peatón en Jáchal. La víctima llegó al hospital y murió tres días después.

    La víctima terminó con heridas graves en hospital Guillermo Rawson. Se cumple un año del accidente, la víctima fallecía días después, el 8 de mayo de 2025.

    La víctima terminó con heridas graves en hospital Guillermo Rawson. Se cumple un año del accidente, la víctima fallecía días después, el 8 de mayo de 2025.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La Justicia condenó a Yair Leonel Siman por el delito de homicidio culposo, a raíz de un siniestro vial ocurrido en el departamento Jáchal que terminó con la muerte de un peatón. El tribunal resolvió imponerle una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos. El imputado no contaba con antecedentes penales.

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    El hecho juzgado ocurrió el 5 de mayo de 2025, alrededor de las 18.40, en inmediaciones de calle Agustín Gómez, pasando General Paz, en San José de Jáchal. Según se acreditó en el debate, Siman conducía un Fiat Palio en sentido Este-Oeste cuando, producto de una maniobra "antirreglamentaria!, embistió al peatón Nelson Salvador Mellone, quien iba cruzando por la zona.

    siniestro vial 2

    A raíz del impacto, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital San Roque con múltiples traumatismos y luego derivada al Hospital Rawson, donde permaneció internada hasta que finalmente falleció el 8 de mayo de 2025 como consecuencia de las lesiones sufridas.

    La investigación y acusación estuvieron a cargo del fiscal Sohar Aballay, con la asistencia de la ayudante fiscal Macarena Castillo. El caso fue encuadrado como homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

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