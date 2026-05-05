Con un menor, entraron a robar a una estación de Naturgy San Juan y fueron capturados

Un hombre, José Ángel Argüello, de 31 años, fue detenido en Rivadavia tras protagonizar un intento de robo en una estación transformadora de energía , donde ingresó junto a un menor y llegó a trepar más de tres metros para intentar sustraer elementos.

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El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo de 2026, cerca de las 11:43, en la Estación Transformadora Punta de Rieles , perteneciente a la empresa Naturgy, ubicada sobre calle Sargento Cabral al 5700 oeste , en las inmediaciones de Avenida Libertador.

Según informaron fuentes judiciales, el detenido, identificado como José Ángel Argüello , actuó junto a un menor de edad. Ambos lograron ingresar al predio tras realizar un boquete en el cierre perimetral de alambre.

Una vez dentro, se dirigieron a la sala de celdas, donde forzaron un candado sin lograr acceder, aunque lo dejaron inutilizado. Luego, la maniobra escaló: uno de ellos trepó una pared de más de tres metros de altura para llegar al techo, donde intentó desmontar un equipo de aire acondicionado, cortando cables y caños de cobre.

Mientras tanto, el menor colaboraba desde abajo, cortando conexiones del equipo. La situación fue advertida por una vecina, quien dio aviso al 911.

Al llegar la Policía, los sospechosos intentaron escapar trepando nuevamente el cerco perimetral, pero fueron perseguidos y detenidos en un descampado cercano al barrio El Arriero.

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En el lugar, los efectivos secuestraron cuchillos, cables y caños de cobre que habrían sido preparados para el robo.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor, y quedó en manos del fiscal de Flagrancia, Cristian Gerarduzzi, con intervención del ayudante fiscal Jorge Gustavo Salinas.